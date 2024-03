Тръмп и Байдън доминираха на първичните избори в САЩ през "супервторник"

П резидентът на САЩ Джо Байдън и бившият президент Доналд Тръмп постигнаха победи на първичните избори в така наречения супервторник в редица щати, проправяйки пътя за историческо повторение на сблъсъка между тях от предишните избори, предаде Ройтерс.

Тръмп спечели гласовете на републиканците в повече от десет щата - включително в Калифорния и Тексас и се справи с предизвикателството от страна на бившата представителка на САЩ в ООН Ники Хейли, която бе единственият останал негов съперник за номинацията на републиканците. След днешните резултати Хейли вече няма реален шанс да спечели номинацията, посочва Ройтерс.

След убедителното си представяне в 15 щата в "супервторника" Тръмп почти си е осигурил третата си поредна президентска номинация, въпреки че е изправен пред множество криминални обвинения.

Тръмп и Байдън насочиха вниманието си един към друг, когато резултатите станаха ясни. В победната си реч, произнесена в Мар а Лаго във Флорида, Тръмп нападна имиграционната политика на Байдън и го нарече "най-лошия президент" в историята.

"Пети ноември ще остане в историята като най-важният ден в историята на нашата страна", каза още Тръмп.

В свое изявление Байдън отново представи Тръмп като заплаха за американската демокрация. "Резултатите от тази вечер оставят на американския народ ясен избор: ще продължим ли да вървим напред или ще позволим на Доналд Тръмп да ни повлече назад към хаоса, разделението и тъмнината, които белязаха неговия мандат", заяви американският президент.

