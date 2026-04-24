Свят

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Дипломатически искри между Вашингтон и Киев: Доналд Тръмп поряза принц Хари след призивите му за спазване на договорите с Украйна. Скандалът избухна точно преди историческата визита на крал Чарлз III в Белия дом

24 април 2026, 14:44
Източник: Getty Images

Д оналд Тръмп нападна принц Хари, заявявайки, че той „не говори от името на Обединеното кралство“. Коментарът на американския президент дойде след изказвания на херцога на Съсекс относно ролята на САЩ във войната в Украйна по време на изненадващото му посещение в Киев.

Тръмп дори стигна по-далеч, твърдейки, че самият той „говори от името на Обединеното кралство повече от принц Хари“, след като синът на крал Чарлз III призова Вашингтон да спазва ангажиментите си в конфликта.

Тръмп за принц Хари: Ще го оставя на мира. Той има достатъчно проблеми с жена си

Посещението на Хари в Киев

По време на форума за сигурност в Киев в четвъртък – неговото трето пътуване до Украйна от началото на войната през 2022 г. – Хари подчерта, че не е там като политик, а като „хуманитарист и войник, който разбира какво е служба“.

Без да споменава Тръмп по име, принцът призова американското ръководство да спазва своите „международни договорни задължения“.

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

„Когато Украйна се отказа от ядрените си оръжия, Америка беше част от гаранцията, че суверенитетът и границите ѝ ще бъдат уважавани. Това е моментът Америка да покаже, че може да изпълнява договорите си – не от благотворителност, а заради ролята си в глобалната сигурност“, заяви Хари.

Реакцията на Белия дом

В отговор на журналистически въпрос относно призивите на принца, Доналд Тръмп иронично попита:

„Принц Хари? Как е той? Как е съпругата му? Моля, предайте ѝ поздравите ми. Знам едно – принц Хари със сигурност не говори от името на Обединеното кралство“.

Тръмп: Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз

Критиката на Тръмп идва само броени дни преди държавното посещение на крал Чарлз III в САЩ по случай 250-ата годишнина от американската независимост. Кралят и кралица Камила пристигат в понеделник на четиридневно посещение, което включва реч пред Конгреса и среща с президента.

Обтегнати отношения

Напрежението между Вашингтон и Лондон се засили през последните седмици. Тръмп остро критикува премиера Киър Стармър заради нежеланието му да предостави британски бази за удари срещу Иран, наричайки го „страхливец“ и заявявайки: „Това не е Уинстън Чърчил, с когото си имаме работа“.

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Президентът на САЩ изрази надежда, че визитата на кралското семейство може „абсолютно“ да поправи отношенията между двете нации, които той определи като „тъжни“ в настоящия им вид.

Доналд Тръмп Принц Хари Война в Украйна Американско-британски отношения Посещение в Киев Международни задължения Крал Чарлз III Държавно посещение Дипломатическо напрежение Глобална сигурност
Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК

Наско Сираков: Атанас Бостанджиев е новият собственик на ПФК "Левски"

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Окончателно решение срещу предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Окончателно решение срещу предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

Край на въздушната блокада - Иран възобновява международните полети

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Защо котката ми се мие върху мен

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Последни новини

<p>Политически искри в Кипър: Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран</p>

Политически искри в Кипър: Доналд Тръмп и Макрон с различни позиции за мира с Иран

Свят Преди 39 минути

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Извънредна среща между семействата вдига напрежението в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 42 минути

Участниците запретват ръкави в новото предизвикателство – „Кухня“

Нов трус край остров Крит

Нов трус край остров Крит

Свят Преди 1 час

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

INNOVISION AWARDS 2026 приема кандидатури до 10 май

Любопитно Преди 1 час

Конкурсът кани компании, стартъпи, образователни и научни организации, НПО, индивидуални участници и студентски екипи да подадат своите проекти в осем категории

Кметът на Кричим се отказа от депутатското си място

Кметът на Кричим се отказа от депутатското си място

България Преди 1 час

Атанас Калчев благодари за подкрепата, която е получил, и обяви, че продължава да ръководи общината

„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

„Майкъл“: Биографичният филм, който превърна Джаксън в божество, а истината – в „глупости“

Любопитно Преди 1 час

Новият биографичен филм „Майкъл“ предизвика скандал с опита си да превърне Майкъл Джексън в божество, игнорирайки тъмната страна на неговата история. Лентата е визуално блестяща, но според критиците подменя фактите с квазирелигиозна измислица

<p>Асен Василев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели</p>

Асен Василев за заплахите срещу Кандев: Когато някой започне да си върши работата, му спретват дело с фалшиви свидетели

България Преди 1 час

Коментарът му във Facebook е придружен от снимка на Георги Кандев с надпис "#няма да се прибера"

<p>Пентагонът обмисля изключване на Испания от НАТО</p>

Reuters: Имейл на Пентагона загатва за отстраняване на Испания от НАТО заради раздора около Иран

Свят Преди 1 час

Скандален имейл разкрива плановете на САЩ да накажат „нелоялните“ съюзници заради отказа им да подкрепят войната в Иран. Мадрид и Лондон са под прицел, докато Вашингтон преосмисля бъдещето на алианса и военните си бази в Европа

Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

Оставиха в ареста двамата бивши украински военни, обвинени в шпионаж срещу България

България Преди 1 час

Снимката е илюстративна

Войната в Близкия изток вдигна цените на презервативите и гумените ръкавици по света

Свят Преди 1 час

Karex, която доставя презервативи, заяви, че е била принудена да повиши цените с до 30%, а глобалният доставчик Top Glove съобщи, че основният материал за синтетичните гумени ръкавици е поскъпнал двойно

Защо избираме България? TEDxIlinden търси отговора в историите на вдъхновяващи личности

Защо избираме България? TEDxIlinden търси отговора в историите на вдъхновяващи личности

Любопитно Преди 2 часа

Събитието ще събере на една сцена хора от различни професионални области, обединени от общото – личен избор да останат, да се върнат или да се развиват в България

Ирина Щонова пред АИКБ: Работихме с бизнеса за решения в условия на криза

Ирина Щонова пред АИКБ: Работихме с бизнеса за решения в условия на криза

България Преди 2 часа

Служебният кабинет отчита осигурени 334 млн. евро за енергоемките предприятия и реално работещи месечни компенсации за тока

Снимката е илюстративна

Торнадо удари Оклахома: Сериозни разрушения в Инид, затвориха авиобаза „Ванс“

Свят Преди 2 часа

Стихията премина през жилищни райони и колежи в град Инид; властите предупреждават за критична ситуация в четири щата

Media Play събира водещи имена от филмовата и телевизионната индустрия в София

Media Play събира водещи имена от филмовата и телевизионната индустрия в София

Любопитно Преди 2 часа

Събитието се завръща за четвъртото си издание със силно международно участие и с фокус върху свързването на професионалисти и изграждането на стратегически трансгранични партньорства

Чудото в „Пирогов“: 15-годишният борец Алекси пребори най-тежката травма и бе изписан

Чудото в „Пирогов“: 15-годишният борец Алекси пребори най-тежката травма и бе изписан

България Преди 2 часа

След сложна операция на прешлените и интензивно лечение, лекарите вдигнаха на крака младия спортист, приет с парализа и тежка гръбначна травма

Джак Никълсън на 89! Дъщеря му сподели емоционален кадър по повод рождения му ден

Джак Никълсън на 89! Дъщеря му сподели емоционален кадър по повод рождения му ден

Любопитно Преди 2 часа

Дъщерята на Джак Никълсън, Лорейн, сподели рядка снимка на легендарния актьор за рождения му ден, давайки на феновете интимен поглед към неговото уединение, докато едновременно с това разтърси Холивуд с остро есе срещу културата на статуса

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Ерос Рамацоти на разходка из София и вечеря при Лео

Edna.bg

Амая дебютира в музиката: Криско пусна първата песен на дъщеря си

Edna.bg

Ето кой е новият собственик на Левски, вижте подробности за прехвърлянето на акциите

Gong.bg

Голямо спортно събитие на 25 и 26 април в Асеновград

Gong.bg

ПФК "Левски" - с нов собственик

Nova.bg

Съдът окончателно отказа да освободи предсрочно от затвора Евелин Банев - Брендо

Nova.bg