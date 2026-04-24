Тръмп влезе в челен сблъсък с принц Хари заради Украйна

Д оналд Тръмп нападна принц Хари, заявявайки, че той „не говори от името на Обединеното кралство“. Коментарът на американския президент дойде след изказвания на херцога на Съсекс относно ролята на САЩ във войната в Украйна по време на изненадващото му посещение в Киев.

Тръмп дори стигна по-далеч, твърдейки, че самият той „говори от името на Обединеното кралство повече от принц Хари“, след като синът на крал Чарлз III призова Вашингтон да спазва ангажиментите си в конфликта.

Тръмп за принц Хари: Ще го оставя на мира. Той има достатъчно проблеми с жена си

Посещението на Хари в Киев

По време на форума за сигурност в Киев в четвъртък – неговото трето пътуване до Украйна от началото на войната през 2022 г. – Хари подчерта, че не е там като политик, а като „хуманитарист и войник, който разбира какво е служба“.

Без да споменава Тръмп по име, принцът призова американското ръководство да спазва своите „международни договорни задължения“.

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

„Когато Украйна се отказа от ядрените си оръжия, Америка беше част от гаранцията, че суверенитетът и границите ѝ ще бъдат уважавани. Това е моментът Америка да покаже, че може да изпълнява договорите си – не от благотворителност, а заради ролята си в глобалната сигурност“, заяви Хари.

Реакцията на Белия дом

В отговор на журналистически въпрос относно призивите на принца, Доналд Тръмп иронично попита:

„Принц Хари? Как е той? Как е съпругата му? Моля, предайте ѝ поздравите ми. Знам едно – принц Хари със сигурност не говори от името на Обединеното кралство“.

Тръмп: Спорът ми със Стармър няма да хвърли сянка върху държавното посещение на крал Чарлз

Критиката на Тръмп идва само броени дни преди държавното посещение на крал Чарлз III в САЩ по случай 250-ата годишнина от американската независимост. Кралят и кралица Камила пристигат в понеделник на четиридневно посещение, което включва реч пред Конгреса и среща с президента.

Обтегнати отношения

Напрежението между Вашингтон и Лондон се засили през последните седмици. Тръмп остро критикува премиера Киър Стармър заради нежеланието му да предостави британски бази за удари срещу Иран, наричайки го „страхливец“ и заявявайки: „Това не е Уинстън Чърчил, с когото си имаме работа“.

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Президентът на САЩ изрази надежда, че визитата на кралското семейство може „абсолютно“ да поправи отношенията между двете нации, които той определи като „тъжни“ в настоящия им вид.