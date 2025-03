Тръмп: Ще говоря с Путин във вторник

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да разговаря утре с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

"Ще говоря с Путин във вторник. Много работа бе свършена през уикенда", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет по време на късен полет от Флорида до Вашингтон.

"Искаме да видим дали можем да сложим край на войната. Може би можем, може би не можем, но мисля, че имаме много добра възможност", заяви американският президент.

#NewsFlash | US President #DonaldTrump says; will be speaking with Russia’s #Putin on Tue, may have something to announce on Russia-Ukraine talks by Tuesday



No intention of creating exemptions on steel & aluminium tariffs, #reciprocaltariffs on countries will come along side… pic.twitter.com/636GXTBJ3L