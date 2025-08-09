Свят

Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор, довел до няколко войни между тях

9 август 2025, 11:57
Пожар в Националния парк Везувий в Италия (ВИДЕО)

Пожар в Националния парк Везувий в Италия (ВИДЕО)
Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите
Пожар избухна в преустроената в катедрала историческа джамия на Кордоба

Пожар избухна в преустроената в катедрала историческа джамия на Кордоба
Нагасаки 80 години по-късно: Урокът, който светът никога не бива да забравя

Нагасаки 80 години по-късно: Урокът, който светът никога не бива да забравя
Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица
Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим
Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите
Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

А рмения и Азербайджан обещаха да спрат "завинаги" да воюват помежду си, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от агенциите. Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор, довел до няколко войни между тях.

В присъствието на американския лидер, който има афинитет към наградите и отличията, азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян казаха, че той заслужава Нобелова награда за мир, отбелязва Франс прес. Двете съветски републики се ангажират "да спрат боевете завинаги, да отворят (границите си) за търговия и пътувания и да развиват дипломатически отношения, като зачитат суверенитета и териториалната цялост на другата страна", посочи републиканецът.

Източник: AP/БТА

Обвързващият характер на постигнатото споразумение обаче остава неясен.

"Ще имате много добри отношения", каза Тръмп пред двамата си гости и добави: "Ако ли не, обадете ми се и аз ще ги поправя".

"Приветстваме постигнатия успех по пътя в установяването на траен мир между Армения и Азербайджан", посочи турското Министерство на външните работи в коментар на вашингтонските договорености.

Франция, в която живеят стотици хиляди хора от арменски произход, определи споразумението като "решителна стъпка към нормализирането на отношенията" между Баку и Ереван.

Източник: AP/БТА

НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР

Определяйки събитието като "исторически ден", Алиев предложи заедно с Пашинян да номинират официално Тръмп за Нобелова награда за мир.

"Кой ако не президентът Тръмп я заслужава?", попита силният човек в Баку. Той благодари на американския си колега и за обявеното вчера решение САЩ да отменят ограниченията във военното сътрудничество с Азербайджан.

Арменският лидер също изрази подкрепата си за номинирането на републиканеца за нобел за мир. "Ще отстояваме (кандидатурата му)", каза Пашинян.

Срокът за представяне на номинации за тази година приключи на 31 януари и все още не е публикуван.

Израел, Пакистан и Камбоджа наскоро обявиха, че също номинират Тръмп, който искрено вярва, че заслужава отличието поради усилията си като посредник в редица конфликти.

СИЛЕН И УМЕН

Алиев и Пашинян си стиснаха ръцете в присъствието на Тръмп и подписаха съвместна декларация.

"Днес установяваме мир в Кавказ", каза азербайджанският президент. Арменският премиер определи подписването на документа като стъпка, "проправяща пътя за прекратяване на дългогодишния конфликт".

Сключеното снощи споразумение предвижда създаването на транзитен коридор през територията на Армения, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван, който е отделен от него от 30-километрова ивица арменска земя.

Обособяването на подобен коридор е старо искане на Баку. Той ще носи името "Пътят на Тръмп към световен мир и благоденствие". Президентът на САЩ каза, че за него е голяма чест, че коридорът е наречен на него, но подчерта, че не е настоявал за това. Според американски офциални представители името е идея на Армения.

САЩ ще имат права да участват в изграждането на тази зона, която ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели. Американски официален представител подчерта, че Армения не губи нищо, защото със споразумението всъщност печели задълбочаване на сътрудничеството с Вашингтон.

Американският президент, чието увлечение по авторитарните режими е добре известно, попита Илхам Алиев от колко време е на власт, отбелязва Франс прес. „22 години“, отговори азербайджанският президент.

"Това означава, че е силен и умен", коментира Тръмп.

АФП допълва, че през февруари миналата година Алиев е бил преизбран за пети мандат с 90% от гласовете, на избори, на които според международни наблюдатели не е имало реална опозиция.

Вашингтонската правозащитна организация Freedom Now, от своя страна, обяви, че е призовала Тръмп да използва срещата с Алиев, за да поиска освобождаването на около 375 политически затворници, задържани в Азербайджан, посочва Ройтерс.

КАРАБАХ

Все още силно деликатният въпрос за Карабах почти не беше засегнат на вчерашната среща в Белия дом. 

Спорният регион е международно призната част от Азербайджан, но в продължение на три десетилетия беше контролиран от арменски сепаратисти. Баку частично си върна анклава през 2020 г. при поредната война между двете страни, а през септември 2023 г. възстанови контрола си над него изцяло в резултат на мълниеносна офанзива.

Баку и Ереван се договориха за текста на мирното споразумение през март. Но победоносният Азербайджан поиска Армения да измени конституцията си така, че официално да се откаже от териториалните си претенции към Карабах.

Пашинян изрази готовност да приеме искането и обяви, че възнамерява да свика конституционен референдум през 2027 г. Но травмата от загубата на Карабах, наричан на арменски Арцах, все още разделя неговата страна, отбелязва Франс перс.

УДАР ПО ВЛИЯНИЕТО НА РУСИЯ

Сключването на споразумението между Армения и Азербайджан – и двете държави са бивши съветски републики – нанася геополитически удар на бившия им имперски господар Русия, отбелязва Асошиейтед прес. През целия 40-годишен конфликт между тях Москва играеше ролята на посредник, за да разшири влиянието си в стратегическия регион на Южен Кавказ, но то бързо отслабна, след като през февруари 2022 г. предприе пълномащабната инвазия в Украйна. Уреденото от  Тръмп споразумение ще позволи на САЩ да укрепят позициите си в региона на фона на отстъплението на Русия, казаха високопоставени американски официални представители.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
Последвайте ни
Мащабна акция на полицията в София: Иззеха над 2 кг фентанил, осем души са арестувани

Мащабна акция на полицията в София: Иззеха над 2 кг фентанил, осем души са арестувани

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Стрелба на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, трима са ранени

Стрелба на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, трима са ранени

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Един от електрическите Volkswagen-и се отправя към залеза

Един от електрическите Volkswagen-и се отправя към залеза

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 6 часа
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 5 часа
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 5 часа
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 6 часа

Виц на деня

– Като дойде време за море, си спомням две неща: – Банският ми е от 2020-та, а… килограмите ми не са.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Древен японски секс свитък може да удължи живота ви

Древен японски секс свитък може да удължи живота ви

Свят Преди 44 минути

„Тялото губи много важни минерали и антиоксиданти с всяка еякулация, затова е важно те да се възстановят чрез подходяща диета“

<p>Скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието</p>

РЗИ отчита скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието

България Преди 3 часа

Скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието

Голям пожар в в завод за дървесина в Старозагорско (СНИМКИ)

Голям пожар в в завод за дървесина в Старозагорско (СНИМКИ)

България Преди 5 часа

Огънят е лумнал в складирани на открито отпадъци от производството

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Струма"

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Струма"

България Преди 5 часа

Ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка между 10-и и 37-и км на територията на област Перник

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Любопитно Преди 6 часа

Всичко за сандвича прочетете в следващите редове

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Любопитно Преди 6 часа

Електричеството е форма на енергия, която се произвежда с помощта на много различни горива

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Технологии Преди 7 часа

Искаме или не, ефект има и той може да е траен

Пожар избухна край София

Пожар избухна край София

България Преди 13 часа

На място са изпратени 8 пожарни коли

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Свят Преди 14 часа

Според Орбан френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да „преговарят от името на Европа“

Почина легендарен астронавт, командвал космическата мисия "Аполо" 13

Почина легендарен астронавт, командвал космическата мисия "Аполо" 13

Свят Преди 14 часа

Джим Ловел беше на 97 г.

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Свят Преди 14 часа

Техеран: Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Свят Преди 15 часа

Филашкин: Престоят в Донецка област е изключително опасен

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

Свят Преди 16 часа

Депутатите вече няма да приемат на сляпо законите, подкрепени от Зеленски

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

България Преди 17 часа

Идеята е да се избегнат злоупотреби

Това ли е краят на войната в Украйна?

Това ли е краят на войната в Украйна?

Свят Преди 17 часа

Туск: Президентът Зеленски е много предпазлив, но все още е оптимистичен

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

Свят Преди 18 часа

Сръбският президент не уточни кога смята, че ще се състоят предсрочните избори

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Ето ги днес порасналите деца на актьорите от „Приятели“

Edna.bg

Михаела Маринова разказа подробности за годежа (ВИДЕО)

Edna.bg

Славия чака силно попълнение

Gong.bg

Ман Юнайтед обяви официално Бенямин Шешко

Gong.bg

Пожар гори между два квартала в Димитровград

Nova.bg

Задържаха мъж за умишлен палеж в Габровско

Nova.bg