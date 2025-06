Тръмп нареди разследване на Джо Байдън заради автоматична писалка

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нареди разследване на действията на бившия президент Джо Байдън и използването на автоматична писалка в меморандум от сряда, в който се цитира „когнитивният упадък“ на неговия предшественик, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Част от меморандума призовава адвоката на президента, в консултация с главния прокурор Пам Бонди и други ръководители на агенции, да разследва

дали „определени лица са се заговорили да заблудят обществеността относно психическото състояние на Байдън и неконституционно да упражняват правомощията и отговорностите на президента“,

като по този начин се създава потенциално широкомащабно разследване на твърденията, че екипът на Байдън е прикривал здравето му.

Меморандумът нарежда разследването да включва „всякаква дейност, координирана или друга, за целенасочено скриване на обществеността от информация относно психическото и физическото здраве на Байдън“ и „всякакви споразумения между помощниците на Байдън за съвместно и фалшиво обявяване на записани видеоклипове на когнитивната неспособност на президента за фалшиви“.

