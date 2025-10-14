Тръмп: „Небeсата са спокойни, оръжията мълчат. Светите земи най-накрая са в мир“

Х амас освободи последните живи израелски заложници от Газа в понеделник съгласно споразумение за прекратяване на огъня, а Израел изпрати у дома автобуси с палестински задържани, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на двугодишната война, която преобърна Близкия изток, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Часове по-късно

Тръмп свика мюсюлмански и европейски лидери в Египет, за да обсъдят бъдещето на ивицата Газа

и възможността за по-широк регионален мир, въпреки че Хамас и Израел, които отсъстваха от срещата, все още не са се споразумели за следващите стъпки.

Израелските военни заявиха, че са получили всички 20 заложници, за които е потвърдено, че са живи, след като Червеният кръст ги прехвърли от Газа. Съобщението предизвика аплодисменти, прегръдки и плач сред хилядите чакащи на „Площада на заложниците“ в Тел Авив.

В Газа хиляди роднини, много от които плачеха от радост, се събраха в болница, където автобуси докараха у дома някои от близо 2000 палестински затворници и задържани, които Израел ще освободи като част от споразумението.

„Небeсата са спокойни, оръжията мълчат, сирените са неподвижни и слънцето изгрява над Светите земи, които най-накрая са в мир“,

каза Тръмп пред Кнесета, израелския парламент, заявявайки, че „дълъг кошмар“ както за израелци, така и за палестинци е приключил.

PRESIDENT TRUMP: "Today the skies are calm. The guns are silent. The sirens are still. And the sun rises on a Holy Land that is finally at peace." pic.twitter.com/F20zn256K2

САЩ, заедно с Египет, Катар и Турция, посредничиха за това, което беше описано като споразумение от първа фаза между Израел и Хамас за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници от Хамас и затворници и задържани от Израел.

В египетския плажен курорт Шарм ел-Шейх по-късно в понеделник Тръмп и президентът Абдел Фатах ал-Сиси бяха домакини на среща на върха на повече от 20 световни лидери, целяща да затвърди примирието. При откриването на срещата на върха Тръмп подписа документ с лидерите на Египет, Катар и Турция, приветствайки споразуменията за Газа и обещавайки да „работят заедно за прилагането и поддържането на това наследство“.

Египетското президентство заяви, че дискусиите включват управлението, сигурността и възстановяването на Газа. „Сега започва възстановяването“, каза Тръмп на срещата на върха, произнасяйки обширна реч, в която описа с грандиозни думи споразумението за Газа, за чието постижение е допринесъл, казвайки, че то може да бъде „най-голямата сделка от всички“.

Израел и Хамас не бяха представени на срещата на върха,

а лидерите на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства не присъстваха.

В един момент Тръмп поздрави президента на Палестинската администрация Махмуд Абас, който разговаря подробно с американския лидер. Палестинската администрация иска да играе важна роля в бъдещото управление на Газа, въпреки възраженията на Израел.

Остават сериозни препятствия

Освободените в понеделник израелски заложници бяха последните живи пленници от 251 заловени при атаките, водени от Хамас, на 7 октомври 2023 г., при които загинаха 1200 души и започна войната.

Прекратяването на огъня и частичното изтегляне на Израел, договорени миналата седмица, спряха една от най-големите офанзиви на Израел във войната – пълномащабно нападение срещу град Газа, което убиваше десетки хора на ден.

Оттогава огромен брой палестинци успяха да се върнат в руините на домовете си в ивицата Газа, части от които бяха сведени до пустош от израелските бомбардировки, убили 68 000 души, според здравните власти в Газа.

Остават сериозни пречки, дори пред осигуряването на трайно прекратяване на огъня, камо ли пред постигането на по-широк и по-траен мир.

Сред непосредствените проблеми, които все още предстоят да бъдат решени, е възстановяването на останките на още 26 израелски заложници, за които се смята, че са починали, и двама, чиято съдба е неизвестна.

Хамас казва, че извличането на телата може да отнеме време, тъй като не всички места на погребение са известни. Израелската армия заяви, че е ескортирала четири ковчега, съдържащи останките на починали заложници, до Израел и че тези останки се идентифицират.

Помощите трябва да бъдат доставени бързо в анклава, където стотици хиляди хора са изправени пред глад. Ръководителят на ООН за помощ Том Флетчър подчерта необходимостта от „осигуряване на подслон и гориво за хората, които отчаяно се нуждаят от тях, и от масово увеличаване на доставките на храна, лекарства и други доставки“.

Освен това,

все още не са решени ключови въпроси, включително как да се управлява и контролира Газа, както и крайното бъдеще на Хамас,

която все още отхвърля исканията на Израел за разоръжаване. Въоръжените членове на Хамас, опитвайки се да утвърдят присъствието си, започнаха репресии за сигурност в град Газа след изтеглянето на Израел, убивайки 32 членове на съперническа групировка, съобщи палестински източник от силите за сигурност.

Напрежението нараства и в окупирания от Израел Западен бряг, където еврейските селища са се разширили на земя, която палестинците си представят като част от бъдеща държава.

По време на полета си до региона Тръмп заяви, че на Хамас е дадена временна зелена светлина за бойците да поддържат реда: „Те искат да спрат проблемите и са били открито за това, а ние им дадохме одобрение за определен период от време“.

Войната в Газа също така промени Близкия изток чрез конфликти,

като Израел нанесе тежки щети в 12-дневна война срещу Иран и кампании срещу регионалните съюзници на Техеран, включително ливанската Хизбула и йеменските хути.

Тръмп, който представи плана си за прекратяване на войната в Газа като катализатор за широко регионално мирно споразумение, заяви, че още страни ще се присъединят към инициативата „Споразуменията на Авраам“ и дори предложи идеята за мирно споразумение между заклетите врагове в Близкия изток Иран и Израел, казвайки на Кнесета, че според него Иран иска такова: „Няма ли да е хубаво?“.

Радост и облекчение и от двете страни

Сияещи от облекчение и радост, двама освободени заложници махаха на ликуващите тълпи от микробуси на път за израелска болница, като единият издигна голямо израелско знаме, а след това оформи сърце с ръце. Видеоклипове запечатаха емоционални сцени на семейства, получаващи телефонни съобщения от своите близки, докато бяха освобождавани, лицата им грейнаха от недоверие и надежда след месеци на мъка.

„Толкова съм развълнувана. Пълна съм с щастие. Трудно е да си представя как се чувствам в този момент. Не спах цяла нощ“, каза Вики Коен, майка на заложника Нимрод Коен, докато пътуваше към Рейм, израелски военен лагер, където бяха прехвърляни заложници.

Междувременно палестинци се втурнаха да прегърнат затворници, освободени от Израел. Няколко хиляди се събраха вътре и около болница „Насър“ в Хан Юнис в южната част на Газа, някои развяваха палестински знамена, други държаха снимки на своите роднини.

„Радвам се за нашите синове, които са освободени, но все още изпитваме болка за всички, които бяха убити от окупацията и всички разрушения, които се случиха в нашата Газа“, каза жена от Газа, Ум Ахмед, пред Ройтерс.

Освободените затворници пристигнаха с автобуси, някои от тях позираха от прозорците, показвайки знаци „V за победа“. Появата на въоръжени и маскирани бойци на Хамас на мястото подчерта трудността при разрешаването на искането на Израел за разоръжаване.

Израел трябваше да освободи 1700 задържани, които е заловил в Газа, както и 250 затворници от затворите си, осъдени или заподозрени в нарушения на сигурността, включително нападения срещу израелци.