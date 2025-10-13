Израел посрещна Тръмп с червен килим и военен оркестър

Свят

13 октомври 2025, 10:27
Източник: БГНЕС

А мериканският президентски самолет "Еър форс уан", с Доналд Тръмп на борда, кацна в Израел в същия момент, в който бе съобщено, че първата група от освободени израелски заложници се намира вече на израелска територия, предаде Ройтерс.

Седем живи заложници, сред които имащият и българско гражданство Матан Ангрест, бяха предадени днес от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Самолетът на президента Тръмп прелетя над Площада на заложниците в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването на заложниците.

С червен килим и военен оркестър, израелският премиер Бенямин Нетаняху, президентът Исак Херцог и техните съпруги посрещнаха президента на САЩ Доналд Тръмп в Израел.

Тръмп излезе сам от Air Force One, вдига юмрук и се усмихна, след което слезе по стълбите на самолета, съобщи Times of Israel.

Американският президент първо се ръкува с Херцог, след което сложи ръка на рамото на Нетаняху. Той разговаря дълго с Херцог, Нетаняху и техните съпруги, докато оркестърът свиреше.

Президентът Тръмп се очаква да държи днес реч в израелския парламент.

По-рано днес "Хамас" публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Доналд Тръмп Израел Хамас Заложници Ивицата Газа Освобождаване на заложници Прекратяване на огъня Бенямин Нетаняху Американски президент Червеният кръст
