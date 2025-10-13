България

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

13 октомври 2025, 08:18
Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие
И зраелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позовава на официално изявление.

Тръмп трябва да е в Тел Авив днес сутринта и да произнесе реч в Кнесета, израелския парламент, в Йерусалим. Посещението му съвпада с очакваното завръщане на всички живи заложници, които все още се държат в Газа, в рамките на примирието между Израел и "Хамас", подкрепено от самия него.

Херцог планира да информира Тръмп "за решението си да му връчи медала на израелския президент в знак на признание за усилията му да върне заложниците у дома", се посочва в съобщение на президентството. В него се уточнява, че отличието ще бъде връчено на Тръмп "в следващите месеци, на дата и място, които предстои да бъдат определени".

"Благодарение на неуморните си усилия президентът Тръмп не само помогна да върнем нашите близки у дома, но и положи основите на нова ера в Близкия изток, основана на сигурност, сътрудничество и истинска надежда за мирно бъдеще", подчертава Херцог.

Израелският президент също така отчита заслугите на Тръмп за "неговата непоколебима подкрепа за държавата Израел", включително американските бомбардировки на ключови центрове на иранската ядрена програма през юни и подкрепата на Тръмп за Авраамовите споразумения, които позволиха нормализиране на отношенията между еврейската държава и три арабски страни - Бахрейн, Обединените арабски емирства и Мароко.

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!"

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си.

Барак Обама стана първият действащ американски президент, който получи наградата. Тя му беше връчена през 2013 г. от израелския президент Шимон Перес за "уникалния и значителен принос за укрепването на държавата Израел и сигурността на нейните жители".

Източник: БТА, Асен Георгиев    
