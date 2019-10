Тръмп: Може би един президент не трябва да го прави, но оставям бакшиш

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп винаги носи пари в брой със себе си, защото „обича да оставя бакшиш“. Той каза това пред фоторепортер, задал му въпрос за снимка, на която се вижда, че 20 долара се подават от задния му джоб.

„Не нося портфейл, защото дълго от време не ползвам кредитна карта“, каза с усмивка американският президент.

Той добави, че предпочитал да има пари в брой в джоба си, а след това извади куп банкноти пред репортерите. След това президентът сподели, че има навика да оставя бакшиш, при престой в хотел например.

Парите се виждат тук:

Money is seen in the back pocket of @realDonaldTrump as he boards Air Force One in Mountain View, California. pic.twitter.com/fCavzFXJ8L