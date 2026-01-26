Свят

Блокираха границите на Македония, Скопие ги подкрепи

Акцията е координирана със Сърбия

26 януари 2026, 16:22
Блокираха границите на Македония, Скопие ги подкрепи
Източник: БГНЕС

О т 12:00 часа (13.00 ч. българско време) движението на тежкотоварни автомобили на граничните пунктове на Северна Македония Стар Дойран и Богородица и Меджитлия (с Гърция), Деве баир, Делчево и Ново село (с България), както и на граничния пункт Блатце (с Косово) е блокирано, а от 12.20 блокадата е засегнала и граничните пунктове с Албания Кяфасан и Блато, информират от Авто-мото съюза в Северна Македония.

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Причината за блокадата на превозвачите от Северна Македония, както и на колегите им от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, която е обявена за седем дни, е искането им да бъде променено условието престоят на професионалните шофьори от тези страни да се ограничи до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено от октомври 2025 година) в държавите от Шенген. 

„Да се намери решение за престоя на шофьорите в Шенгенското пространство, така че да не се регистрират пълни дни (при транзитно преминаване) или да ни се издаде някакъв вид виза, която не е ограничена от броя дни”, цитират медиите в страната Биляна Муратовска, генерален секретар на Асоциацията на работодателските организации на транспортните компании в Северна Македония „Макам-транс“.

По думите на министъра на транспорта на страната Александър Николоски, който в следобедните часове отиде при превозвачите на ГКПП Блатце, акцията е координирана със Сърбия.

БГ превозвачи плашат с блокада границата с Македония

„Причината да съм днес тук, на този граничен пункт е да изразя подкрепа от мое име и от името на правителството. Този протест е предупредителен. Превозвачите искат да покажат какво ще се случи от 10 април. Това е предупреждение, смятам, че е навременно, за да се използват месеците февруари и март, и държавите членки на Шенгенската зона да намерят решения... Първото възможно решение е да се отложи въвеждането на новата електронна система за превозвачите, второто решение е да се увеличи броят на дните, които превозвачите могат да прекарат в Шенгенската зона, до поне 250 дни, подходящо разделени на цикли, вместо сегашните 180. Третото решение е професионалните шофьори и превозвачи да не се третират като туристи, а като професионалисти и въз основа на това или да бъдат изключени от тези правила, или да се уреди съответно с работни визи, както в момента прави само Швейцария”, каза Николоски пред медиите на пункта.

Според председателя на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче вместо да направи необходимото, за да се предотврати проблемът, Николоски се изявява като „независим  анализатор”.

„Той предупреждава, че икономиката ще се срине, след като над 60, 70 процента от нашата икономика, в частност, износът и вносът, са обвързани с държави-членки на Европейския съюз. Гражданите ще платят цената на тези лоши правителствени политики по един или друг начин“, каза Филипче по време на заседанието на Националния съвет за европейска интеграция, съобщиха от СДСМ.

Източник: БТА, Маринела Величкова    
Блокада на границата Северна Македония Протест на превозвачи
Последвайте ни
Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

От наденички до военни дронове: ето в какво инвестират автопроизводителите

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 18 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 18 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 20 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

България Преди 16 минути

Наложено му е наказание пробация за срок от една година

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

„Крехки“: Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Любопитно Преди 35 минути

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

<p>Смразяваща развръзка с млада учителка, само на метри от спасението</p>

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Свят Преди 1 час

28-годишната Ребека излязла в ледената нощ без палто и телефон. Откриха я в гориста местност само на 300 метра от бара, в който била за последно. Вижте смъртоносната равносметка от бурята „Ферн“, която вече взе 13 жертви в САЩ и парализира 34 щата

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Тенденцията "фибърмаксинг" завладя TikTok

Любопитно Преди 1 час

Доказано е, че фибрите предизвикват „естествено срещащ се в нашите тела GLP-1“, добави тя, позовавайки се на потискащия апетита хормон в лекарствата за отслабване

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Свят Преди 1 час

Броят на убитите и ранените при тези удари се уточнява

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Моделът допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Макрон: Мозъците на децата не са за продан

Свят Преди 2 часа

Социалните платформи ще имат срок до 31-ви декември да деактивират съществуващите акаунти

Снимката е илюстративна

Чудотворно изцеление – 5 истории, необясними за науката

Любопитно Преди 2 часа

Лекари и учени щателно изследват всяка история, която не се поддава на логическо обяснение, и пишат научни статии за нея

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

България Преди 2 часа

Задържани са трима мъже

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Свят Преди 2 часа

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 3 часа

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 3 часа

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 3 часа

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Свят Преди 3 часа

Тестове са показали наличие на над 1,2 промила алкохол в кръвта на водача

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Свят Преди 3 часа

Смъртта на американските граждани Рене Гуд и Алекс Прети, застреляни от федералнислужители на Имиграционната и митническа полиция (ICE), е повратна точка.

<p>Търси се премиер: Йотова започва консултациите, първа е Рая Назарян</p>

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

България Преди 3 часа

Разговорът е свързан с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Мелания Тръмп отбеляза „исторически момент“ с премиера на филма си в Белия дом

Edna.bg

Първата БГ звезда на Евровизия - Мариана Попова не одобри селекцията

Edna.bg

Носителят на Оскар Ейдриън Броуди с любопитно завръщане на Супербоул

Gong.bg

ЦСКА 1948 с първи успех в контролите

Gong.bg

Осъдиха 16-годишен, убил малко коте пред очите на други деца

Nova.bg

В рамките на едно денонощие: Две жестоки убийства във Варна

Nova.bg