Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Моделът допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена

26 януари 2026, 15:01
Източник: Getty Images

Б ела Хадид привлече погледите с дръзко модно решение, споделяйки поредица от снимки в Instagram, на които е облечена в много разкриваща черна коктейлна рокля по време на вечеря с приятели, предаде Hello!

29-годишният модел и предприемач разкри гърба си в елегантния дизайн, който включваше пикантни изрезки.

Снимките са направени на борда на яхта, където Бела позира на фона на морската обстановка по време на интимна тематична вечеря.

Тя допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена. Дългата ѝ руса коса беше оформена на естествени вълни, като горната част беше прибрана назад, за да запази фокуса върху скулптурния силует на роклята.

Публикацията на Бела с карусел също така даде поглед върху детайлите на вечерта, включително маса, украсена с карти за игра, сребърни чинии и чаши за мартини. В един дискретен момент на продуктово позициониране, бутилка от нейния аромат, Orebella, можеше да се види поставена на масата.

Публикацията беше последвана от още снимки от нейната яхтена почивка, включително бикини снимки, които показваха стегнатата ѝ фигура.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На една снимка тя позира по оскъден черен бански, докато на друга е с многоцветен бикини с шарки, докато се готви да се спусне по водна пързалка, без грим и усмихната.

Бела добави, че актьорството отдавна е нейна мечта и се надява предаването, в което участва - The Beauty, да ѝ отвори врати за повече роли. „Обичам да мога да се движа и обичам киното и актьорството като цяло“, сподели тя. „Бих искала да продължа да се занимавам с актьорство и след това.“

Източник: Hello!    
