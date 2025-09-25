Тръмп иска разследване за „тройния саботаж“ на ООН след инциденти с ескалатор и телесуфлер

Вторият ден от дебатите в ООН: Опасения от надпревара във въоръжаването

А мериканският президент Доналд Тръмп поиска разследване на това, което той нарече „троен саботаж“ по време на посещението си в Генералната асамблея на ООН.

В публикация в социалните мрежи Тръмп посочи три инцидента: ескалатор, който внезапно спря, докато той и първата дама Мелания Тръмп стъпиха на него; отказ на телепромптера по време на речта му; и проблеми с аудиото в залата.

Официален представител на ООН обясни, че звукът е бил проектиран така, че хората да могат да чуват преведените речи чрез слушалки. По-рано ООН съобщи, че защитният механизъм може да е бил задействан от видеографа на Тръмп, който се е движел обратно по ескалатора, докато телепромптерът е бил собственост на американската делегация.

Тръмп критикува инцидентите в платформата Truth Social и заяви, че ще изпрати писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, настоявайки за незабавно разследване.

„Истински срам се случи вчера в ООН - не един, не два, а три много зловещи инцидента!“ написа той.

Ескалатор блокира при качването на Доналд и Мелания Тръмп в сградата на ООН

„Това не беше случайност, това беше тройно саботиране в ООН. Трябва да ги е срам.“, пише още Тръмп.

Тръмп също призова за арест на отговорните за инцидента с ескалатора, като се позова на статия в Times, според която служители на ООН се шегували, че могат да изключат ескалаторите.

„Това беше абсолютно саботиране... Всички охранителни записи от ескалатора трябва да бъдат запазени, особено записите от аварийния стоп бутон. Секретната служба е ангажирана“, добави той.

Американският посланик в ООН Майк Уолц подкрепи призива на президента за официално разследване, наричайки инцидентите „неприемливи“.

„Съединените щати няма да толерират заплахи за сигурността или достойнството ни на международни форуми. Очакваме бързо сътрудничество и решителни действия“, написа той в платформата X.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит изрази опасение, че е възможно ескалаторът да е бил спрян умишлено.

„Ако някой в ООН умишлено е спрял ескалатора, докато президентът и първата дама стъпваха на него, той трябва да бъде уволнен и разследван незабавно“, написа тя.

Прессекретарят на Гутериш, Стефан Дужарик, обясни, че видеографът на Тръмп „може случайно да е задействал защитната функция“ по време на заснемането.

След инцидента с ескалатора Тръмп се сблъска с допълнителни технически проблеми с телепромптера, който не работеше - въпреки че беше възстановен към края на речта му. „Мога само да кажа, че който и да управлява телепромптера, е в големи проблеми“, заяви Тръмп.

Официален представител на ООН по-късно каза пред BBC, че Белият дом е управлявал телепромптера, като е използвал собствените си лаптопи и ги е свързал към системата на ООН.

Тръмп също се оплака от проблеми с аудиото, като написа: „Звукът беше напълно изключен в залата. Световните лидери, освен ако не използваха слушалките на преводачите, не чуха нищо.“

В отговор на коментарите на Тръмп официален представител на ООН посочи: „Звуковата система е проектирана така, че хората на местата си да могат да чуват речите, преведени на шест различни езика чрез слушалки.“