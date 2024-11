Ричард Гиър напуска Америка заради младата си съпруга

Х оливудският актьор Ричард Гиър напуска Америка завинаги заради съпругата си. Звездата иска да се установи в Европа. Това съобщава Daily Mail.

Феновете на актьора се страхуват, че Гиър планира да прекрати кариерата си.

Richard Gere, 75, and wife Alejandra, 41, sell Connecticut ranch for $10.75M ahead of move to Spain https://t.co/uC85U5EcP3 pic.twitter.com/9KrGtpsKWj