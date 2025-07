Рускиня, живяла в пещера в Индия с децата си: Те бяха много щастливи

Р ускиня и двете ѝ малки дъщери са открити да живеят в пещера дълбоко в горите на Южна Индия години след изтичането на документите ѝ за пътуване, съобщават местните власти, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Жената, идентифицирана като 40-годишната Нина Кутина, и дъщерите ѝ на шест и четири години са открити, докато инспектори патрулирали по хълма Раматиртха

– туристическа местност, предразположена към свлачища, на брега на южния щат Карнатака – на 9 юли, според съобщение, издадено от офиса на местния полицейски началник М. Нараяна.

Те са живели в пещерата от години, съобщи полицията, добавяйки, че визата на майката е изтекла преди осем години. Кутина защити решението си да живее отделно с дъщерите си в интервю за индийската информационна агенция ANI, описвайки живот, в който плували във водопади, рисували и се занимавали с грънчарство.

