Р уското външно министерство за момента не вижда основания за разговори за възобновяване на диалога със САЩ за стратегическата стабилност и контрола върху въоръженията, заяви днес руският заместник външен министър Сергей Рябков в интервю за агенция Интерфакс.

Рябков каза, че Москва и Вашингтон "обменят сигнали относно Украйна" на военно и политическо равнище по затворени канали, посочва Интерфакс.

Заместник-министърът отбеляза, че Русия е готова да чуе предложенията на избрания за президент на САЩ Доналд Тръмп за уреждане на кризата в Украйна, като подчерта, че не може да има просто решение за нея.

Russia may consider breaking off diplomatic relations if the West “goes all-in,” such as by seizing assets or escalating actions along the front line, according to Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov.



