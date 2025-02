Рябков: Няма споразумение за контакт между Путин и Тръмп

Р уският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, който отговаря за отношенията между Русия и САЩ и за оръжейния контрол, днес заяви на пресконференция, че все още няма споразумение между Москва и САЩ за контакт между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Рябков посочи, че не би могло да се постигне споразумение за мир в Украйна, ако не бъдат отстранени причините за конфликта. Той похвали правителството на Тръмп за интереса, който проявява към този въпрос. Руският дипломат обаче подчерта, че Москва е готова на равнопоставен диалог и добави, че поставянето на ултиматуми няма да доведе до успех.

🚨⚡️There are currently no agreements on contacts between Russia and the United States at the highest level - Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov pic.twitter.com/NnAuJ2WjPL