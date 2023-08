Три земетресения разлюляха различни части на Турция

С ерия от земетресения стреснаха хората в Турция рано тази сутрин.

Три земетресения разлюляха различни части на страната, съобщават турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) и базираната в Истанбул сеизмологична обсерватория Кандилли.

Трус с магнитуд 4,3 е бил регистриран днес в 7:56 ч. в окръг Малатия, Югоизточна Турция. Епицентърът на земетресението е бил в град Пютюрге. Дълбочината на труса е била 7,04 км, съобщават от АФАД.

В 7:15 ч. в близкия окръг Хатай е регистриран трус със сила 3,9. Епицентърът на земетресението е бил в Средиземно море, недалеч от град Самандаг, на дълбочина седем километра.

