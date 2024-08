Три труса разлюляха Салвадор

З еметресение с магнитуд 6,1 разтърси Салвадор, по първоначални данни няма жертви и разрушения, съобщи Геофизичният институт на САЩ, цитиран от Асошиейтед прес.

#زلزال قوى فى سان سلفادور بقوة 6.1

Strong 6.1 magnitude #earthquake that struck off the coast of El Salvador, from Ciudad Delgado, San #Salvador . pic.twitter.com/doyr4detfy