Полша извика руския посланик

П олското външно министерство извика руския посланик заради навлизането на ракета в един от източните райони на Полша вчера, съобщи премиерът Доналд Туск.

„Днес полското външно министерство извика руския посланик във връзка с ракетата, която вчера падна на полска територия“, написа Туск в X, след като ракетата остави кратер в поле на около 80 километра от полската граница с Украйна.

Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

Лидери на НАТО и европейски държави обвиниха Русия за експлозията на ракета Х-101 в поле, която разтърси жителите на село Тарнава Колония, предаде АФП.

Доналд Туск с първи подробности: Руска ракета Х-101 е паднала в нива в Полша

„Ракетата е произведена през второто тримесечие на тази година във фабрика край Москва“, написа в X полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Dzięki pracy ekspertów https://t.co/eSxf3rlW0F. Żandarmerii Wojskowej wiemy coraz wiecej na temat rakiety Ch 101, której fragmenty od wczoraj intensywnie badają nasi specjaliści.



‼️Rakieta została zbudowana w drugim kwartale tego roku w fabryce niedaleko Moskwy.

Oznacza to, że… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026

Украински експерт, пристигнал на мястото, „не е имал и най-малкото съмнение“ относно произхода и модела на ракетата, заяви Марчин Козак, говорител на прокуратурата в Люблин.

След ракетата в Полша, ЕС помага на Украйна

Туск, коментирайки свалянето на руската ракета над Люблинско войводство, отбеляза по-рано, че към момента няма основания да се смята, че самата Полша е била крайната цел на удара.

Президентът Карол Навроцки обяви, че очаква подробен доклад от правителството за инцидента и на този етап няма да свиква заседание на Съвета за национална сигурност.