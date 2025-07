Трагедията в Ню Йорк: Какво знаем до момента за стрелбата в небостъргач

В ъоръжен мъж уби четирима души, включително полицейски служител, при стрелба в небостъргач в Ню Йорк, предаде Sky News .

Самият нападател е починал от прострелна рана в гърдите, нанесена от него самия, след като е застрелял полицая и трима цивилни, съобщиха властите.

Заподозреният е идентифициран като 27-годишния Шейн Девън Тамура от Лас Вегас, заяви на брифинг комисарят на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш.

Тя допълни, че Тамура е имал "документирана психиатрична история", но мотивите му засега остават неясни.

Освен загиналите, един мъж е тежко ранен и е в критично състояние, съобщи полицията.

Убитият полицай е идентифициран като Дидарул Ислам.

Комисар Тиш заяви, че той е бил женен, с две малки момчета, а съпругата му е бременна с третото им дете.

Mutiple ambulances are being staged here at park Ave in nyc.. 3 so far no one has been bought out of the black stone bulding. pic.twitter.com/Vm0BLEe9uP — Ali (@MerruX) July 29, 2025

Полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) отдаде почит на Ислам в социалната мрежа X:

"Той защитаваше нюйоркчани от опасност, когато животът му бе трагично прекъснат днес. Молим се в този момент на неизразима болка. Завинаги ще почитаме наследството му."

Police Officer Didarul Islam represented the very best of our department.



He was protecting New Yorkers from danger when his life was tragically cut short today.



We join in prayer during this time of incomprehensible pain. We will forever honor his legacy.#FidelisAdMortem pic.twitter.com/vkBZetsz2N — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 29, 2025

Стрелбата е станала на адрес 345 Парк Авеню, небостъргач в Мидтаун Манхатън, в който се намират централите на инвестиционната компания Blackstone и Националната футболна лига (NFL).

В сградата се помещават също офиси на KPMG, генералното консулство на Ирландия и клон на Bank of America.

Според партньорската мрежа на Sky News в САЩ - NBC, в близост до мястото на инцидента е била открита бележка, в която заподозреният изразява гняв, че психичното му заболяване може да е свързано с това, че е играл американски футбол.

Разследващите проучват дали това е причината той да избере за цел сградата на Парк Авеню, в която се намират офисите на NFL.

В бележката, по думите на двама официални представители, запознати със случая, Тамура се пита дали хроничната травматична енцефалопатия (CTE) би могла да е причина за психичните му проблеми.

🚨 NYPD officers seen responding to an active scene in New York City. Emergency vehicles and police presence captured on video. pic.twitter.com/Y06q9mzK9B — Prime Market Terminal (@PrimeMarketTerm) July 29, 2025

Как се е развила атаката?

Комисар Тиш съобщи, че видеозаписи от охранителни камери показват как Тамура слиза от черен автомобил , след което се насочва към сградата, носейки пушка тип M4.

Кадрите показват как той влиза във фоайето, обръща се надясно и открива огън по полицейския служител.

"След това застрелва жена, която се е прикрила зад една колона, и продължава през фоайето, обстрелвайки пространството", допълни Тиш.

"Отива до зоната с асансьорите, където застрелва охранител, скрил се зад охранителното бюро."

По думите ѝ Тамура извиква асансьор, който се отваря във фоайето.

"Жена излиза от този асансьор и той ѝ позволява да премине покрай него невредима", каза тя.

"Качва се на 33-ия етаж... и започва да обикаля етажа, стреляйки докато се движи. Един човек е бил улучен и убит на този етаж", продължи тя.

След това Тамура се е застрелял смъртоносно в гърдите.

В по-късен етап в свтомобила, с който се е придвижвал, е открито предписано на Тамура лекарство.

RIGHT NOW: Heavy police presence on East 51st and Park Ave.



Just seen one man taken on a stretcher into the ambulance. #NYC #NewYorkCity #Midtown #Manhattan pic.twitter.com/oqZxLswdqG — Shaquille Omari (@shaq_omari) July 28, 2025

"Самото зло дойде в сърцето на нашия град"

В изказване в памет на Дидарул Ислам, председателят на Полицейската благотворителна асоциация (PBA) на Ню Йорк Патрик Хендри заяви:

"Самото зло дойде в сърцето на нашия град и удари невинни хора – и един от нашите полицаи, който ги защитаваше… нашият герой и брат, който отдаде живота си за този град."

Некеиша Луис, която е вечеряла на площада пред сградата по време на стрелбата, разказва:

"Чухме изстрелите, вдигнах глава и видях как се разбива стената на първия етаж. Осъзнах - "О, Боже", това е престрелка, сякаш се намираш във военна зона. Видях един служител да бяга."

"Когато стигна до нас, той каза: "Помощ, помощ, прострелян съм". Обърнах се наляво, погледнах го и видях, че има рана в гърба…"

Тя допълни, че полицията е поела контрола и е помогнала на мъжа да получи медицинска помощ.

Полицията на Ню Йорк призова хората да избягват района около Източна 52-ра улица между Парк Авеню и Лексингтън Авеню, докато издирваха нападателя.

Заместник-директорът на ФБР Дан Бонгино заяви, че агенцията е изпратила екипи да окажат съдействие на място.

По-късно Джесика Тиш написа в X:

"Към този момент ситуацията е овладяна, а самотният стрелец е неутрализиран."

От пожарната служба на Ню Йорк съобщиха, че аварийните екипи са били изпратени към офис сградата на Парк Авеню в понеделник вечерта след сигнал за стрелба.

Говорител на службата каза, че сигналът е подаден около 18:30 часа местно време.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс по-рано написа в X:

"Нюйоркчани: в момента се води разследване на активна стрелба в Мидтаун. Моля, вземете необходимите мерки за безопасност, ако сте в района, и не излизайте навън, ако се намирате близо до Парк Авеню и Източна 51-ва улица."