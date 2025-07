Стрелба в църква в САЩ – има жертви и ранени

Д ве жени бяха убити, а двама мъже ранени при стрелба в неделя в баптистката църква на Ричмънд Роуд в Лексингтън, Кентъки, след като мъж е застреля щатски полицай близо до летището на града, съобщиха властите, цитирани от Си Ен Ен (CNN).

Стрелбата близо до летище Блу Грас е станала около 11:35 ч., след като полицаят е спрял превозно средство на Терминал Драйв, след като е получил сигнал от четец на регистрационни номера.

Полицаят е бил прострелян, a заподозреният избягал от местопроизшествието и откраднaл кола.

След това той се озовал в баптистката църква на Ричмънд Роуд на около 24 киломентра разстояние, каза началникът на полицията в Лексингтън Лорънс Уедърс по време на пресконференция в неделя.

Предварителната информация предполага, че заподозреният може да е имал връзка с хора в църквата, каза Уедърс, без да дава подробности. След това заподозреният е „стрелял с оръжието си по хора в на територията на църквата“, каза той.

Трима полицаи, реагирали на сигнал и са застреляли заподозрения, който е обявен за мъртъв на място.

