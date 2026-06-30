България

55 години без легендите Гунди и Котков, които угаснаха край Витиня

През лятото на 1971 г. българският футбол губи две от най-ярките си звезди в жестока катастрофа на път за Враца

Стела Христова Стела Христова

30 юни 2026, 10:11
Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.
Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето

Бебе делфин изплува на плаж край Варна, хора го върнаха обратно в морето
Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана
Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли

Последен ден за безплатна обмяна на левове в евро - какво се променя от 1 юли
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите

Владимир Кличко: Политиците могат да научат много от спортистите
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

Обвиненият за подкуп шеф на ВиК – Несебър остава в ареста

Н а днешния 30 юни 2026 г. се навършват точно 55 години от един от най-черните дни в историята на българския спорт – трагичната смърт на легендарните футболисти на „Левски“ Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков. На същата дата през 1971 г. двамата пътуват към Враца, за да се включат в честванията по случай 50-годишния юбилей на местния футболен клуб „Ботев“. В района на прохода Витиня в Стара планина, управляваният от Гунди автомобил се сблъсква с камион, който неочаквано излиза от страничен път и препречва шосето. След тежкия удар колата се запалва, а двамата заслужили майстори на спорта загиват на място.

  • Кои бяха Гунди и Котков?

Георги Аспарухов (Гунди), роден на 4 май 1943 г., остава в историята като една от най-влиятелните фигури в родния спорт. В кариерата си защитава цветовете на „Ботев“ (Пловдив) и „Левски“ (София), като със „сините“ става трикратен шампион на страната и три пъти вдига Купата на България. През паметния сезон 1964/1965 г. той отбелязва 27 гола, печелейки голмайсторския приз, а същата година е избран за Футболист и Спортист №1 на България. Заема престижното осмо място в анкетата за „Златната топка“ на списание „Франс футбол“. За националния тим записва 50 мача с 19 попадения, участвайки на три световни първенства (1962, 1966 и 1970 г.). Посмъртно е обявен за най-добър футболист на България за XX век, удостоен е с орден „Стара планина“ първа степен, а стадионът на „Левски“ днес гордо носи неговото име.

Никола Котков, роден на 9 декември 1938 г., е друга емблематична фигура, оставила ярка диря с екипите на „Локомотив“ (София), „ЖСК Славия“ и „Левски“. През 1964 г. той е коронован като Футболист на годината в България. За националната селекция Котков изиграва 26 официални мача, в които бележи 12 гола, демонстрирайки изключителна техника и неповторим спортен дух.

Източник: Георги Димитров
  • Последните мачове на големите магьосници

Архивите на БТА пазят спомена за последните стъпки на двамата големи на зеления килим през юни 1971 г.:

16 юни 1971 г. (Полуфинал за Купата): „Левски–Спартак“ разгромява „Марек“ с 5:0 на препълнения стадион в Перник. Гунди започва като титуляр и изработва първия гол, а Котков влиза като резерва през второто полувреме и оформя крайния резултат с майсторско изпълнение на наказателен удар.

28 юни 1971 г. (Последният мач в живота им): Само два дни преди трагедията, „Левски-Спартак“ побеждава вечния съперник ЦСКА „Септемврийско знаме“ с 1:0 на стадион „Васил Левски“. Мачът, донесъл сребърните медали на „сините“, е изключително динамичен. В 75-ата минута се стига до драматичен момент – след грубо спъване от страна на армееца Пламен Янков, Аспарухов реагира бурно на провокацията, в резултат на което съдията изгонва и двамата от терена. Никой на стадиона не подозира, че това ще бъде последното докосване до топката за деветката на „Левски“.

Източник: Георги Димитров
  • Денят, в който България застина в скръб

Новината за смъртта им на 30 юни предизвиква шок в цялата страна. В официалния некролог, издаден от МВР и спортните федерации, двамата са определени като „истински бойци на спортното поле, незабравими другари и любимци“, изпълнили достойно своя дълг пред Родината. Трагедията налага незабавни промени в спортния календар, като насроченият за 3 юли финал за Купата на Съветската армия между „Левски-Спартак“ и „Локомотив“ (Пловдив) е отложен.

На 2 юли 1971 г. представителният стадион в квартал „Подуяне“ едва побира прииждащото море от хора. Десетки хиляди почитатели, спортисти, общественици и висши държавници се стичат на крака, за да отдадат последна почит и да се преклонят пред тленните останки на своите идоли. В траурните слова на ръководителите се подчертава техният висок морал, доблест и огромен патриотизъм, които ще останат вечен пример за младото поколение. С едноминутно мълчание и падане на колене, България изпраща своите синове към вечността.

Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони на българския футбол - Георги Аспарухов и Никола Котков
35 снимки
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони
Панихида по повод 50 години от смъртта на две икони

Четири десетилетия и половина по-късно, магията на Гунди и Котков продължава да живее в паметта на поколения българи, превръщайки ги в непреходни символи на спортсменството и футболния гений.

Редактор: Стела Христова
Източник: Ирина Симеонова/БТА    
Георги Аспарухов Никола Котков Гунди ПФК Левски български футбол Витиня футболна легенда спортна история
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

Край на двойното етикетиране на цените в България - всички цени ще бъдат в евро от 8 август 2026 г.

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

Историята на 12-годишното дете, спряло движещ се автомобил на АМ „Струма“, след като майка му е припаднала зад волана

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо се омъжи в Париж

„Най-красивото момиче на света“ Тилан Блондо се омъжи в Париж

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 12 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 12 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 19 часа
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Храната вече гълта 30% от доходите ни</p>

Малката потребителска кошница в България достигна 61,82 евро през юни

България Преди 7 минути

КНСБ отчита ръст на цените с 0,5% на месечна база и 9% на годишна

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Свят Преди 11 минути

Дроновете на Киев предизвикаха дълбока криза с горивата в Русия, Москва обмисля връщането на нискокачествен бензин; украински милионер е ранен при атентат в Монако

Крава на име Мелания стана звездата на панаира на Тръмп във Вашингтон

Крава на име Мелания стана звездата на панаира на Тръмп във Вашингтон

Любопитно Преди 32 минути

На фона на проливни дъждове, масово бягство на музиканти и провалена посещаемост на мащабния юбилеен панаир във Вашингтон, Доналд Тръмп обяви събитието за триумф, а студенти фермери приковаха вниманието с теле, кръстено на първата дама Мелания

.

Епична битка или сватбен кошмар в шестата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 36 минути

Зрителите избират между фантастичен екшън и романтична комедия, а вотът на сайта на кампанията може да им донесе награди

Меган Маркъл и принц Хари

Хари отряза предложение на крал Чарлз: Ще доведе ли децата си в Англия

Любопитно Преди 54 минути

Въпреки липсата на отговори относно сигурността в Обединеното кралство, принц Хари все още се надява да доведе двете си деца в родината си следващата седмица

,

Исторически триумф: Ела Лангли счупи 50-годишен рекорд в „Билборд“

Любопитно Преди 1 час

С хита „Choosin' Texas“ кънтри звездата детронира Тейлър Суифт и надмина рекорд от 1977 г. Лангли доминира в Топ 10 с три сингъла, а Оливия Родриго, Дрейк и Ариана Гранде също затвърждават позициите си в престижната класация на „Билборд“

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Във Венецуела мирише на смърт: Трусовете съкрушиха една вече разбита държава

Свят Преди 1 час

Може би никога няма да разберем истинския брой; когато подобна трагедия сполетя щат Ла Гуайра през 1999 г., правителството така и не обяви официален брой на загиналите

<p>Вредни навици за съхранение на данни могат да са скъпи</p>

Вредните навици за съхранение на данни могат да ни костват много

Технологии Преди 1 час

В наши дни сме свикнали съхранението на файлове да е лесно и практически неограничено, благодарение на карти памет, SSD и класически твърди дискове. Тези удобства обаче могат да ни струват много, защото влошават навиците ни за правилно съхранение

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Украйна атакува, а Путин мълчи. Защо?

Свят Преди 1 час

От седмици украински безпилотни летателни апарати нанасят успешни удари по анексирания от Русия полуостров Крим

Вулканът Семеру изригна четири пъти в Индонезия - изхвърли пепел до 800 метра

Вулканът Семеру изригна четири пъти в Индонезия - изхвърли пепел до 800 метра

Свят Преди 1 час

Властите предупреждават за риск от лава и опасност в близост до кратера

Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп предизвика вълна от подигравки в мрежата, след като гордо публикува изображение на огромен златен орел на Балкона на Труман. Анализ на метаданните обаче доказа, че американският президент е станал жертва на недоглеждане с изкуствен интелект

Анджелина Джоли

Неочакваното признание на Анджелина Джоли: Животът малко ме пречупи

Любопитно Преди 2 часа

Любовният живот на Анджелина Джоли остава до известна степен мистерия, откакто тя се раздели с Брад Пит през 2016 г. Макар през годините името ѝ да е свързвано с няколко мъже, тя рядко е говорила за личния си живот – досега

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Стълбовете на вярата: Православният свят чества Събора на 12-те апостоли

Любопитно Преди 2 часа

На Събора на светите дванадесет апостоли имен ден празнуват Апостол, Апо и Цоло

Ричард Никсън

30 юни: Когато „Дик Хитрия“ почука на желязната завеса в България

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

Разкриха причината за смъртта на Дейви Чейс от „Предизвестена смърт“

Свят Преди 2 часа

Официалният доклад на съдебните медици в Лос Анджелис разкри шокиращата причина за смъртта на бившата детска звезда Дейви Чейс. Оказа се, че 35-годишната актриса, която у нас помним като зловещото момиче от „Предизвестена смърт“, е издъхнала от СПИН

<p>Зеленски се подигра на Путин: 15 пъти сменя крайния срок за Донбас</p>

Зеленски се присмя на руските военни действия

Свят Преди 2 часа

Киев твърди, че руските сили многократно са отлагали ключови военни цели в източна Украйна

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Чаят с баба: Принц Уилям разкри най-скъпия си спомен за кралица Елизабет

Edna.bg

40 градуса на сянка: 10 трика, с които да победим жегата и да се чувстваме добре

Edna.bg

Решено е: Кейн подписва нов договор с Байерн

Gong.bg

"Билд": Клоп, Германия се нуждае от вас сега!

Gong.bg

Жълт код за опасно горещо време! Температурите у нас доближават 40 градуса

Nova.bg

Шишков: По договори за мантинели за 300 млн. лв. са платени с близо 200 млн. лв. повече

Nova.bg