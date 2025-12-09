Руски военен самолет се разби източно от Москва

Р уски военен самолет се разби по време на тестов полет след ремонтни дейности. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, предаде АФП.

Руски военен самолет падна, екипажът загина

Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че в момента на катастрофата на борда са били седем души и не е известно дали са оцелели.

„Днес в региона на Иваново, по време на тестов полет след ремонт, се разби военен транспортен самолет AN-22. Самолетът се разби в ненаселена местност“, заяви руското министерство на отбраната.

Самолет с 15 души на борда се разби в Русия

Разположени са екипи за търсене и започна разследване на инцидента, казаха от министерството.

Регионът Иваново се намира на около 200 километра източно от Москва.

Няма индикации инцидентът да е свързан с руската офанзива срещу Украйна или с обвинения за участие на Киев.