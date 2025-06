Трагедия в Самар: Руски ракети взеха 3 жертви, 14 пострадаха

В резултат на руски ракетен удар по град Самар в украинската Днепропетровска област има 3 жертви, а най-малко 14 души, съобщи в "Телеграм" ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак, цитиран от Укринформ.

"В град Самар в резултат на ракетна атака, за съжаление, има загинали и ранени. Избухнал е пожар", казва в поста си губернаторът.

2 Iskander-M ballistic missiles struck the Samar district of Dnipro over the past few minutes pic.twitter.com/Tuwrh8q1MO