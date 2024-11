„Влетя направо в стаята ѝ“: 14-годишно украинско момиче беше убито от руски дрон

У краинско семейство загуби на 14-годишната си дъщеря, убита при нощна атака с руски дрон, докато вълната от нападения продължава да тероризира цивилните в цялата страна.

Мария Трояновска е била вкъщи, когато руски дрон е разбил прозореца на спалнята ѝ и е предизвикал фатален взрив.

„Влетя направо в стаята ѝ,“ сподели майка ѝ Виктория. В миг на ужас тя и съпругът ѝ Володимир избягали от съседната стая, само за да видят стаята на дъщеря си погълната от пламъци.

„Опитахме се да изгасим огъня, но всичко гореше толкова силно,“ разказа Виктория през сълзи пред ВВС.

Руският дрон „Шахед“ уби 14-годишната Мария на място в дома ѝ край Киев.

The young girl who died in a Russian drone strike on a Kyiv apartment building was 14-year-old Mariia Troyanivska, a 9th-grade student. Her school described her as "wonderful, talented, creative, strong, and soulful… so successful, such a personality, so mature yet still a…

„Тя загина веднага,“ споделя майка ѝ. „Трябваше да я погребем в затворен ковчег. Нямаше шанс да оцелее.“

Русия увеличава масираните удари с дронове по Украйна. Според генералния щаб на Украйна, през октомври са били изстреляни над 2000 дрона – най-големият брой от началото на конфликта. В същия доклад се посочва, че през септември Русия е изстреляла 1410 дрона, а през август – 818, значително увеличение спрямо предишните три месеца.

Това е част от новата тактика на руските сили, която включва не само атаки с бойни дронове, но и фалшиви, чиято цел е да изтощават украинската противовъздушна отбрана.

От началото на ноември дронове са атакували Киев, Харков, Одеса, Николаев и Запорожие. В неделя президентът Володимир Зеленски съобщи за рекордни 145 дрона, изстреляни само за един ден, от които 62 са били свалени, а още 67 „загубени“ – свалени или отклонени от електронни контрамерки.

Сержант Михайло Шаманов от военната администрация на Киев обяснява пред BBC, че украинската противовъздушна отбрана досега се справя, но натискът е огромен.

There's ash and two white roses where Maria's bed used to be. A 14-year-old girl was killed by a Russian drone



Their buzz and air defence booms are soundtrack of nights in Kyiv and other Ukraine cities



From @JamWaterhouse @TobyLuckhurst@Anastasiia_Lev