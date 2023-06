Трагедия в Гърция: Шест деца починаха от стрептококова инфекция

З дравните власти в Гърция алармират за смъртни случаи на деца, заразени с бактерията на стрептококи тип А, съобщава БНР.

Препоръчва се родителите да ограничат контактите на децата.

Министерството на здравеопазването съобщава за шест смъртни случая на деца, заразени от стрептококова бактерия. Въпреки усилията на лекарите в няколко болници, децата са починали. Прокуратурата се самосезира и започва разследване.

Spike in severe illness caused by strep A bacteria is & phenomenon& including in Canada #Quebec #QuebecHeathTips #CDNNews #Health [Video] As various countries continue to report high levels of invasive group A streptococcal (iGAS) infections which cause… https://t.co/ItPebztLTO