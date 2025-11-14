Свят

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Мъжът, чието име не се съобщава, е приет в интензивното отделение на болницата „Г. Генниматас“ в Коротпи, Гърция, на 13 ноември

14 ноември 2025, 14:06
Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

М лад мъж на 22 години се бори за живота си в болница, след като погълнал цял бургер без да го сдъвче „за шега“, докато вечерял с приятели, съобщава английското издание Daily Mail.

Мъжът, чието име не се съобщава, е приет в интензивното отделение на болницата „Г. Генниматас“ в Коротпи, Гърция, на 13 ноември.

По последна информация той все още е на вентилатор и остава в критично състояние, тъй като лекарите се борят да го стабилизират заради сериозните увреждания, които жизненоважните му органи вече са понесли.

Един от приятелите му, който е бил с него по време на инцидента, казва, че мъжът започнал да се паникьосва, преди да рухне на земята. Той разказва пред местните медии: „Хвана го нещо като паник атака. Става и тича малко по-далеч – помислихме, че ще го изплюе и не иска да направи бъркотия около другите. Не го направи. Тръгва да се връща и после пак се отдалечава, за да го изплюе. Помислихме: „Добре, сега ще излезе“. Но и този път не стана“.

Приятелят добавя: „После започна да се връща и

в момента, в който разбрахме, че нещо не е наред, той блъскаше гърба си в една колона, вероятно опитвайки се да го изплюе или нещо такова“.

Той освен това отрича мъжът да е натъпкал бургера в устата си като част от някакво предизвикателство: „Просто каза: „Гледайте“. Ако искате да го наречете някак, наречете го шега“.

Мъжът е спрял да диша за цели две минути, което кара експерти да изразят сериозни притеснения за състоянието му. Михалис Яннакос, председател на Панеленийската федерация на работещите в държавните болници (POEDHN), казва: „Само чудо може да го спаси,той е в изключително критично състояние“.

Яннакос поставя и въпроса как е възможно млад човек да си причини нещо толкова опасно като да преглътне цял бургер без да го сдъвче. Той допълва:

„Дори да му е оказана първа помощ, нужда е лекарска намеса, защото когато мозъкът остава без кислород, се причиняват необратими увреждания“.

Говорителят на полицията Константина Димоглиду заяви, че властите ще поискат записи от ресторанта, за да установят дали някой е подтикнал мъжа да извърши опасното действие. 

Бившата председателка на Асоциацията на болничните лекари на Атина-Пирея (EINAP), Матина Пагони, казва: „Това са трагични обстоятелства. 22-годишен младеж, който е отишъл в Коротпи просто да се забавлява, сега е интубиран и в изключително критично състояние, с много сериозни увреждания на мозъка, бъбреците и всички органи“.

По темата

Източник: Daily Mail    
инцидент с бургер критично състояние задушаване млад мъж поглъщане цял бургер медицинска намеса гръцка болница увреждане на органи опасни шеги липса на кислород
