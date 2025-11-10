Свят

Мъж уби двама души заради тайно "съобщение чрез хлебарка"

Убиецът също така чувал „зловещи гласове, идващи от вентилационните отвори“

10 ноември 2025, 13:04
Източник: iStock

М ъж е застрелял двама души в дом в Ню Мексико, след като получил „шифровано съобщение“ чрез хлебарка, според властите и медийни съобщения, предаде New York Post.

Полицията пристигнала в дом в югозападен Албакърки малко преди 22:30 ч. в петък, 7 ноември, и открила двама неидентифицирани мъже, мъртви от огнестрелни рани в къщата, съобщиха от шерифската служба на окръг Бърналило в изявление.

Алексис Ернандес, на 25 години, е арестуван в дома и задържан сутринта на 8 ноември по две обвинения в убийство, съобщи вестник „Албакърки Джърнъл“.

В дома са присъствали още трима възрастни и две малки деца, които останали невредими, според полицията.

Когато заместник-шерифите пристигнали на място, Ернандес отворил вратата, въоръжен с пистолет и със „сабя на морската пехота“, прикрепена на бедрото му, според заповед за арест, получена от медията.

Ернандес, според съобщенията, признал пред заместник-шерифите, че в дома има двама мъртви мъже и се описал като член на морската пехота, се казва в документа.

След като бил задържан, Ернандес заявил пред полицията, че един от мъртвите мъже, когото смятал за свой приятел, го преследвал и поставял камери в осветителните тела, твърди заповедта.

Той странно твърдял, че получил „шифровано съобщение чрез хлебарка“, което му казало, че „трябва да убие“ един от мъжете, се посочва в документа.

Освен това чувал „зловещи гласове, идващи от вентилационните отвори“ и „получавал знаци, че трябва да премахне една от жертвите, преди тя да го премахне“, се казва в документа според медията.

Ернандес закупил пистолет „Глок“ за „защита“ и според съобщенията предприел нападението в петък, съобщи NBC News. Той казал на полицията, че „се страхувал за живота си в този момент“ и застрелял единия мъж, който бил собственик на имота, в главата, преди да застреля другия мъж в кухнята, се посочва в заповедта според медията.

След това той взел още боеприпаси от автомобила си и се върнал, за да стреля по жертвите отново, съобщи изданието.

Ернандес също казал на полицията, че двете малки деца го видели да стреля по мъжете, но подчертал, че не възнамерявал да „похищава децата“ или да им направи нещо, съобщи медията.

Шерифската служба на окръг Бърналило не отговорила веднага на запитване за допълнителен коментар.

Източник: New York Post    
