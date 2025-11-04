Адска смърт: Огромни стършели убиха мъж и сина му

А мерикански директор на елитно частно училище и неговият син бяха ужилени до смърт от азиатски гигантски стършели по време на ваканция, предаде New York Post.

Даниел Оуен, на 47 години, и неговият 15-годишен син Купър бяха нападнати и ужилени над 100 пъти, докато се спускаха с въже в еко-приключенски курорт близо до Луанг Прабанг на река Меконг в Лаос на 15 октомври, съобщиха местните власти.

Насекомите достигат до 5 см дължина с 6.35 милиметра жило. Оуен и Купър се опитвали да слязат от дърво заедно с техния гид, съобщи The Times, позовавайки се на местни здравни служители.

Те починали часове след като били откарани спешно в близка болница.

„Целите им тела бяха покрити с червени петна. Беше много, много болезнено. Много ужилвания, над сто, по цялото тяло“, каза д-р Фаномсай Факан от клиниката „Факан Арокавет“.

„Помислих си, че това е много опасна ситуация, защото никога не бях виждал нещо толкова лошо.“

„Никога не съм виждал такъв смъртен случай, а работя повече от 20 години“, добави той.

Не стана веднага ясно дали техният гид също е пострадал.

След смъртта им еко-паркът, който предлага луксозно къмпингуване и приключенски изживявания, описа смъртоносната атака като „безпрецедентна“.

„Green Jungle Park изказва най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите на Даниел и Купър Оуен. След този инцидент прегледахме всички съществуващи процедури“, заяви говорител на парка.

„Това събитие е безпрецедентно в нашия опит и, доколкото ни е известно, в Луанг Прабанг също. Това беше непредвидимо и изключително природно събитие.'

Оуен е родом от Айдахо, но от години живее в чужбина със съпругата и сина си.

Той беше директор на Quality Schools International във Виетнам – елитно училище, което струва до 760 долара на месец за обучение.

„Дълбоко сме натъжени от внезапната загуба на Дан Оуен, директор на Международното училище QSI в Хайфонг, и неговия син Купър, поради трагичен инцидент“, заявиха от училището в изявление.

„Дан посвети 18 години на QSI, работейки в пет различни училища и докосвайки безброй животи с топлотата, лидерството и непоколебимата си отдаденост на образованието. Той беше дълбоко обичан в нашата общност и ще ни липсва много.“