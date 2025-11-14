Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

М ексикански свещеник, обявен за изчезнал, е намерен мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация, пише Mirror.

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище.

Свещеникът Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис, на 40 години, изчезва безследно в Тултепек, северно от Мексико Сити, на 27 октомври. Неговите останки бяха намерени в канализация, която минава близо до международното летище Фелипе Ангелес в сряда, съобщават властите.

Екипи за търсене и спасяване провели обиски в района, където били открити останките, макар че те вече били в напреднало състояние на разложение. След извличането на останките от канала, съдебномедицинска експертиза потвърдила, че те принадлежат на свещеник Вилчис.

Мексиканската медия Telediario съобщи, че тялото било увито в черни торби и след това вързано за кресло.

Свещеник Вилчис наскоро бил назначен в района на Тултепек и последно е бил забелязан в град Амплиасион Ла Пиедад. След изчезването му, епархията, която го е изпратила в региона, подала сигнал в местните власти.

Преди назначението си в Тултепек, той служил в редица църкви. Полицията води разследване за смъртта му и е обещала да залови извършителите.

Въпреки че към момента извършителите са неизвестни, свещеници понякога са били мишена на картели в Мексико. Миналия месец тялото на свещеник бе намерено в планините на южния щат Гереро.

Католическият мултимедиен център на църквата, който следи атаките срещу свещеници, съобщава, че между 2019 и 2024 г. в Мексико са убити 10 свещеници. Насилието срещу публични фигури е добре документирано в страната.

По-рано този месец, кметът Карлос Манзо, на 40 години, на град Уруапан, бе убит от двама въоръжени мъже, докато празнувал Деня на мъртвите с граждани. Кметът стана известен със своята позиция срещу картелите.

Манзо правеше провокативни изказвания, че членовете на картелите трябва да бъдат бити или дори убивани. Той също така предлагаше използването на „груба сила“ за справяне с престъпните мрежи в района на отглеждане на авокадо.

Президентът Шейнбаум заяви след убийството: „Осъждам с най-силни думи отвратителното убийство на кмета на Уруапан, Карлос Манзо. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството му и близките, както и на хората от Уруапан за тази непоправима загуба.