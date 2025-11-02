Мъж си счупи врата заради удар на пръст, разкри опустошителна болест

Б аща, който месеци наред се бореше с „наистина силна болка в гърба“, си счупи гръбнака, след като си удари пръста на крака.

Травмата разкри опустошително заболяване, което „изяждаше“ костите му, предаде The Sun.

Пол Англис, на 62 години, първоначално мислеше, че болката в гърба му е износване от годините, до такава степен, че „се влачеше“ до върха на планината Фуджи в агония, докато беше на почивка в Япония през август 2024 г.

Пол се справяше с компреси и обезболяващи, но през октомври 2024 г. си удари пръста на крака в стол в спалнята си. Това изпрати „ударна вълна“ нагоре по гръбнака му и доведе до счупване на прешлен в шията му.

След като отиде в спешното отделение, Пол беше диагностициран с миелом – вид рак, който засяга костите. Новината беше „бомба“ за Пол и семейството му.

Бащата споделя историята си, за да повиши осведомеността за заболяването.

Пол каза: „Миеломът отслабва костите ви – няма да знаете, че го имате, освен ако не направите нещо като да си счупите кост. Те откриха около 28 дупки в гръбнака ми, така че бях късметлия, че миеломът беше открит рано. Не произвеждате толкова кост, колкото губите, и ако не беше счупването, нещата можеха да бъдат много по-лоши.“

Миеломът е вид кръвен рак, който засяга костния мозък и може да причини широк спектър от симптоми, според Blood Cancer UK.

Заболяването засяга около 6300 души в Обединеното кралство всяка година и макар в момента да няма лечение, терапията помага да се контролира заболяването и да се удължи животът.

През май 2024 г. Пол страдаше от „наистина силна болка“ в долната част на гърба. Той беше изпитвал подобна болка две години по-рано и си помисли, че просто се е появила отново.

„Тази ударна вълна премина нагоре по гръбнака ми и бях парализиран, имах спазми от двете страни на шията“, каза той за удара си.

Без Пол да знае, сътресението от удара в стола се разпространи нагоре по гърба му и доведе до счупване на прешлена C3 в шията му.

След серия от тестове, включително ЯМР, Пол каза, че шията му беше поставена в скоба и лекарят му съобщи, че състоянието му е „наистина необичайно“.

„Те ми казаха, че смятат, че може да имам миелом, защото е наистина необичайно някой да си удари пръста на крака и да си счупи врата– това беше истинска бомба“, спомня си Пол.

Седмица по-късно Пол направи допълнителни кръвни тестове, за да потвърди диагнозата.

Пол беше насочен към болница „Свети Бартоломей“ в Лондон и каза, че е „благодарен“, тъй като ситуацията му беше ескалирана „много бързо“.

Той започна да получава седмични инжекции с химиотерапия през ноември 2024 г. в продължение на четири месеца.

След това му беше направена трансплантация на стволови клетки на 10 април през 2025 г.

През септември тази година Пол беше информиран, че в кръвта му няма ракови клетки, и след биопсия на костния мозък на 13 октомври му съобщиха, че сега е в ремисия.

„Онкологът ми е много позитивен и има много алтернативни лекарства за лечение, които мога да започна, ако сегашните започнат да губят ефективност“, каза той.

Фините признаци на миелома

В Обединеното кралство има над 33 000 души с миелом.

Въпреки че е третият най-често срещан вид кръвен рак, миеломът често се пропуска, тъй като симптомите му са неясни и често се свързват с общо стареене или леки състояния.

Симптомите на миелома могат да включват:

Болка в гърба

Друга болка в костите (често в бедрата, раменете или ребрата)

Лесно чупещи се кости (фрактури)

Чувство на силна умора без причина

Повтарящи се инфекции

Мускулна слабост

Задух

Главоболие

Чувство на силна жажда и нужда да уринирате по-често от обикновено

Отслабване

Обърканост или сънливост

Понякога миеломът не причинява симптоми в началото. Може да разберете, че го имате след кръвен тест по друга причина.

„Ако имате силна болка в гърба и не можете да я обясните с изкълчване или усукване, бих отишъл при личния си лекар“, каза Пол.