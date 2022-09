Това е основна причина за провала на Русия в Украйна

Р усия вероятно е загубила най-малко четири бойни самолета в Украйна само през последните 10 дни, с което загубите на руските военновъздушни сили от началото на инвазията са достигнали 55 изтребители и бомбардировачи.

Това е оценка на британското разузнаване, публикувана днес. Според украинските военни руските загуби са далеч по-големи – 251 самолета. Като воюваща страна обаче Украйна използва подобна информация за пропагандни цели и числата често са преувеличени. Русия прави същото, като според нейното министерство на отбраната Украйна вече е загубила двойно повече самолети, отколкото реално имаше преди началото на войната.

Според независими оценки украинската армия все още разполага с приблизително половината изтребители от преди руската инвазия.

От британското министерство на отбраната коментират, че скокът на загубите на руската армия във въздуха над Украйна вероятно е отчасти резултат от поемането на по-голям риск, тъй като ВВС на Русия се опитват да осигурят непосредствена въздушна подкрепа на сухопътните сили, попаднали под натиск от украинското контранастъпление.

Ситуационната осведоменост на руските пилоти често е слаба, тъй като те не използват сателитна навигация. Нерядко, особено при лошо време, самолетите им се отклоняват над вражеската територия, попадайки в зони с масирана противовъздушна отбрана. Това се случва и заради бързото преместване на фронтовите линии.

Продължаващата липса на въздушно превъзходство на Русия над Украйна остава един от най-важните фактори, подкрепящи украинската отбрана.

Въпреки че повечето наблюдатели очакваха руските въздушно-космически сили (ВКС) бързо да постигнат превъзходство над Украйна в първите седмици на войната, това не се случи.

Представянето на ВКС демонстрира значителни ограничения на техните оперативни способности. Те се оказаха неспособни да извършват сложни въздушни операции едновременно срещу противникови ВВС и противовъздушна отбрана.

Украинските военновъздушни сили пък възприеха за кратко стратегия за „отказ от въздуха”, разчитайки на добре интегрирани и високомобилни ракетни системи земя-въздух – от „Игла” и „Стингър”, до „Бук” и С-300.

Освен това Украйна приложи гъвкава система за наземно базиране на изтребителите си, сменяйки постоянно летищата.

Така тя успя да запази достатъчна въздушна сила за ответни удари и противодействие на руските изтребители.

Русия започна със значителни числени и технологични предимства във въздушната област, но ѝ липсва способността да използва тези предимства като част от съгласувана стратегия, адаптирана да противодейства на тактиката на Украйна.

През изминалото денонощие украинската авиация е нанесла 21 въздушни удара по позиции на противника, като е поразила 16 района на съсредоточаване на живата сила и опорните пунктове на руските войски, както и 5 позиции на системите за ПВО. Това пък обявиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.

