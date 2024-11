Европа увеличава разходите си за отбрана, но не разполага с войници

Е вропа е увеличила разходите си за отбрана, откакто Русия нахлу в Украйна, но отбранителният й капацитет, включително военните кадри, все още е недостатъчен, предупреди британски мозъчен тръст по въпросите на сигурността.

Констатациите на Международния институт за изследвания в областта на сигурността (IISS) идват в момент, когато завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом породи опасения, че той може да разклати европейската сигурност и да прекрати подкрепата за разкъсваната от война Украйна.

IISS публикува последния си доклад в момент, когато в Прага се провежда Среща на върха по въпросите на отбраната, на която се събират политици, представители на армията и други експерти, за да обсъдят начините за укрепване на отбранителната позиция на Европа.

Нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. разкри множество слабости в способността на Европа да се защитава, се казва в проучването на IISS.

„Разходите за отбрана на европейските членове на НАТО през 2024 г. са с почти 50 % по-високи от тези през 2014 г., когато Русия анексира Крим“, се казва в него.

Въпреки това европейските въоръжени сили „продължават да разчитат на Съединените щати в различна степен във всички военни области“, предупреждава докладът.

Арсеналът на Европа е бил „силно изчерпан в резултат на политически решения след края на Студената война и през следващите десетилетия. В този процес отбранителната индустрия в Европа също се сви“, се казва в проучването.

NATO Secretary General Mark Rutte expressed confidence that NATO countries will start spending more than 2% of their GDP on defense, and emphasized that he fully agrees with Donald Trump's criticism of Europe pic.twitter.com/3gtnFIeJ9G