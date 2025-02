Християндемократите печелят изборите в Германия с 29%

Г ерманският консервативен съюз "Християндемократически съюз"/"Християнсоциален" съюз (ХДС/ХСС), ръководен от Фридрих Мерц, печели изборите с между 28,5 и 29% от гласовете.

Германия гласува за парламент

Това показват първите резултати от екзитполове. Избирателната активност е 84% - най-високата от 1990 г. насам.

"Спечелихме изборите, защото бяхме много добре подготвени", заяви кандидатът на консервативния блок ХДС/ХСС за канцлер на Германия Фридрих Мерц след обявяването на резултатите от вота.

BREAKING: Exit polls show opposition leader Friedrich Merz’s conservatives leading and Alternative for Germany on course for the strongest far-right showing in a national election since WWII. https://t.co/ddR7YzL33P