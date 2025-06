Канада и САЩ подновяват търговски преговори

П ремиерът на Канада Марк Карни заяви, че търговските преговори със САЩ са подновени, след като Канада се отказа от плана си да наложи данък на американските технологични компании, предаде АП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в петък, че отменя търговските преговори с Канада заради плановете ѝ да обложи с данък технологичните компании. Това е "директна и явна атака срещу нашата страна", заяви Тръмп.

🇨🇦 Canada has rescinded its Digital Services Tax to boost trade negotiations with the 🇺🇸 US.



Prime Minister Carney and President Trump have agreed to resume talks, aiming for a deal by July 21, 2025.#Canada #USTradeDeal pic.twitter.com/4plNDKhyY0