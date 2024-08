Том Круз скочи с парашут по време на закриването на Олимпийските игри (СНИМКИ)

Т ом Круз се впусна в малко рисковано начинание, за да закрие Олимпийските игри в Париж снощи.

Актьорът, който отдавна е известен с това, че сам прави каскадите си, помогна за приключването на Олимпийските игри в Париж и предаването на щафетата на Лос Анджелис за Игрите през 2028 г. с парашутен скок, при който се извиси от върха на стадион "Стад дьо Франс", преди да се приземи на терена на стадиона.

