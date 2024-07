Том Круз виси от борда на самолет в спираща дъха каскада (СНИМКИ)

Том Круз е видян да виси от борда на самолет, за да изпълни поредната си смела каскада по време на снимките на филма "Мисията невъзможна".

62-годишният актьор, който догодина ще се завърне на големия екран в ролята на агент Итън Хънт, е забелязан, докато се държи здраво за долната част на жълт биплан Stearman, докато е летял над Оксфордшир.

Към него на снимачната площадка се присъединява Есай Моралес, който играе мистериозния терорист Гейбриъл във франчайза, и изглежда, че се борят в небето.

Tom Cruise hangs off the side of a plane for his latest daredevil stunt while filming scenes for Mission Impossible in Oxfordshire https://t.co/EpnG13Ivpa pic.twitter.com/AtqfAfsdvz — Daily Mail US (@DailyMail) July 16, 2024

Есаи е видян на задната седалка на самолета, а Том по-късно остава да виси отстрани, след като самолетът се преобръща обратно.

Интересното е, че Том има лиценз за пилот от 1994 г. и притежава няколко самолета, но по време на каскадата летателната машина е управляване от член на екипажа, облечен изцяло в зелено, което подсказва, че пилотът ще бъде премахнат от сцената по време на монтажа.

Любимият на мнозина актьор е облечен в кафяво кожено яке, под което носи обикновена бяла тениска и слънчеви очила.

През април Том беше видян да снима за последен път само на крачка от Даунинг стрийт в Лондон.

Други сцени са заснети в Дербишир, Съри, централен Лондон и забележителности, сред които Природонаучния музей в Кенсингтън и Уестминстърския мост.

Снимките на сцените в Обединеното кралство на осмата част от франчайза „Мисията невъзможна“ бяха заснети между март и декември 2022 г.

Производството на осмия филм първоначално беше спряно, за да може актьорският състав да промотира първата част, а след това започна стачка, която доведе до допълнителни забавяния.

Снимките са възобновени през март 2024 г., но през май отново са спрени, както се твърди, заради повреден кардан (инструмент на камерата). Оттогава снимките са рестартирани отново.

Освен Том, в новия филм „Мисията невъзможна“ ще се завърнат Саймън Пег, Винг Реймс, Хейли Атуел, Пом Клементиев и Ванеса Кърби.

Надяваме се, че този път няма да се наложи актьорът да прибягва до отчаяни молби към шефовете на студиото за удължаване на продължителността на филма.

