Том Круз ще скочи с парашут на закриването на Олимпиадата

Т ом Круз ще има главна роля в церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж на 11 август. Той може да скочи с парашут до Холивудския знак по време на организираното предаване на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. Каскадата е била заснета тихомълком през март, съобщи Hollywood Reporter.

Круз е присъствал на игрите в Париж, включително на квалификациите по гимнастика за жени, както и на състезанията по плуване.

"Страхотно е. Страхотни истории, страхотни спортисти. Невероятно е това, което трябва да направят, чувството за постижение", каза Круз.

