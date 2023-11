Токсична мъгла обхвана Индия: В Делхи затвориха училищата

Училищата в индийската столица Делхи бяха затворени днес поради опасни нива на замърсяване на въздуха, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Столицата е обхваната от токсична жълтеникава мъгла. По данни на швейцарската компания за мониторинг на качеството на въздуха IQAir равнището на фините прахови частици ФПЧ 2,5 - най-опасните - е 35 пъти по-високо от максимално допустимото според Световната здравна организация (СЗО).

A beautiful view of India Gate.



Thank you Aam Aadmi Party for making Delhi so clean with such good air to breathe. Your Smog Tower is wonderful. You have made sure no parali is burning in Punjab.



Now can you just readjust your pollution control budget too? If you can spend… pic.twitter.com/XbuOXHrC35 — Charu Pragya🇮🇳 (@CharuPragya) November 3, 2023

Главният министър на Делхи Арвинд Кехривал обяви късно снощи, че всички начални училища в столицата ще бъдат затворени поне за два дни.

"Предвид повишаващите се равнища на замърсяване всички държавни и частни начални училища в Делхи ще останат затворени през следващите два дни", обяви Кехривал в "Екс".

A slice of the air up there. This is the toxic filth that is hanging across across large parts of North India - from Punjab to Bihar presently. Delhi is presently a gas chamber. Image: NASA Worldview using MODIS/Terra MODIS corrected reflectance imagery pic.twitter.com/kCCtlgUjIb — Vishnu Som (@VishnuNDTV) November 3, 2023

Делхи е един от най-големите градски райони в света и редовно се нарежда сред най-замърсените градове в света. Токсичната мъгла, дължаща се на изгарянето на селскостопански продукти, промишлените емисии и автомобилния транспорт, се задържа в мегаполиса с 30 милиона жители. Проблемът се изостря максимално в началото на зимата, около хиндуисткия празник Дивали, който съвпада със седмиците, в които десетки хиляди фермери в Северна Индия изгарят стърнищата на оризищата. Това е една от основните причини за замърсяването, което засяга Делхи всяка година, въпреки усилията на властите да убедят земеделците да използват други методи за разчистване на земята или заплахата от наказателни мерки.

Властите редовно обявяват различни планове за намаляване на замърсяването, най-вече чрез спиране на строителните дейности, но те не дават особен резултат.

Според проучване, публикувано през 2020 г. в британското медицинско списание "Ланцет", замърсяването на въздуха в Индия е довело до 1,67 милиона смъртни случая за предходната година, включително близо 17 500 в столицата.

🚨The Country of India’s 🇮🇳 Capital City New Delhi

is Blanketed and Covered in a Toxic Fog and Haze.

Schools in the City were ordered closed and shut

down. The Air Quality Index is the worst of any other

country or nation in the world. Over 20 Million People

Men, Women, Children… pic.twitter.com/febK8gI8UW — “Robin Dale” (Celtic🍀Warrior) USA🇺🇸 Ireland🇮🇪 (@CelticDale) November 3, 2023

Страната е силно зависима от въглищата за производството на енергия. Емисиите на човек от населението са се увеличили с 29% през последните седем години и Индия не желае да прилага политики за постепенно премахване на замърсяващите изкопаеми горива, припомня АФП.