Кой бе Силвио Берлускони

С илвио Берлускони, пищният милиардер и бивш италиански министър-председател, който някога се описа като „Исус Христос на политиката“, почина в болница в Милано на 86-годишна възраст, потвърди пресслужбата му в понеделник, цитирана от CNN.

Силвио Берлускони е роден на 29 септември 1936 г. в Милано в семейството на банков чиновник и домакиня. След началното училище родителите му го записват в католически колеж, където още тогава проявява предприемаческия си дух, като помага срещу заплащане на съучениците си. Още от дете той можел да убеди всеки в своята кауза, стига да има подходяща аудитория за това - качество, което демонстрира безпогрешно през годините. След колежа Силвио Берлускони учи право в Миланския държавен университет. В студентските си години работи като фотограф и търгува с дребна техника, за да се издържа. Той създава и музикална група, в която е солист и свири на контрабас. През 1961 г. Силвио Берлускони завършва с отличие Юридическия факултет на Миланския държавен университет. За дипломната си работа той получава награда от фирмата "Манцони" от два милиона лири, както и предложение за работа.

"Бизнесът ми е в кръвта", често казвал Берлускони. Той разказвал, че сам е постигнал всичко в живота си, почвайки от нула. За италианците той е постигнал американската мечта по италиански модел, почвайки от най-ниското кариерно стъпало и ставайки милиардер. Самият Берлускони е разказвал, че е започнал работа първо на круизни кораби, където е развличал пътниците, разказвайки им вицове или пеейки им песни.

През 1961 г. заедно с приятел на баща си, банкер, Силвио Берлускони основава фирмата "Обединени милански строежи". През 1963 г. той създава собствена компания "Едилнорд", която се занимава с изграждането на жилищни комплекси, близо до Милано. Най-известният му проект е строежът на жилищния комплекс "Милано 2". Чрез кабелния телевизионен канал за жителите на "Милано 2", който създава в края на 60-те години на 20 век Силвио Берлускони навлиза в света на телевизията. На 21 март 1975 г. Силвио Берлускони създава компанията "Фининвест", която в периода 1982-1984 г. купува частните телевизии "Рете 4" и "Италия 1", превръщайки ги в основен конкурент на националната телевизия РАИ. По-късно основава телевизия "Канале 5". Всички те са обединени в холдинга "Медиасет", част от финансово-промишлената група "Фининвест". През 1980 г. строителството заема 60 процента от дейността на "Фининвест". През 1985 г. 85 процента от капитала на групата вече се формира от телевизионна дейност.

През 1977 г. Силвио Берлускони е удостоен от президента на Италия Джовани Леоне с Ордена за заслуги към труда и титлата кавалер, откъдето му остава прозвището "Кавалерът". На 19 март 2014 г. в писмо до италианската Федерация на кавалерите на труда Берлускони се отказва от ордена във връзка с потвърдената на 1 август 2013 г. присъда от Върховния касационен съд по делото "Медиасет" за данъчни измами в особено голям размер, по което освен лишаване от свобода му е забранено да заема и публични длъжности. Съгласно италианския наказателен кодекс осъденият губи академични степени и звания, титли, награди и други отличия. Отказвайки се от отличието, Берускони избягва официалното изключване от организацията и президентския указ за отнемане на държавната награда.

