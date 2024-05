TikTok сключи договор за лицензиране на музика с Universal

TikTok и Universal обявиха ново лицензионно споразумение, предаде АФП.

С това споразумение се слага край на продължилия месеци спор, при който популярна музика беше изхвърлена от платформата за социални медии.

Universal Music Group has come to an agreement with TikTok and UMG music will be returning to the app following its removal earlier this year. pic.twitter.com/tSu3tWwdez