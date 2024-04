САЩ с ултиматум към TikTok

К амарата на представителите на САЩ прие законопроект, който принуждава TikTok да се отдели от китайската си компания майка ByteDance или да бъде забранена в САЩ, съобщи Си Ен Ен.

TikTok има около 170 млн. потребители в страната.

🚨 #BREAKING: The US House of Representatives has passed a bill that would BAN TikTok if Chinese owner Bytedance refuses to divest



It will now head to the Senate, where it is expected to pass.



There’s a HIGH likelihood this bill becomes law within days.



Could be a dangerous… pic.twitter.com/4LwZ03QPZQ