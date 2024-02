Тези хора притежават най-редкия паспорт в света (СНИМКИ)

С уверенният военен орден на Малта, известен още като Малтийските рицари, не е просто религиозен католически орден с близо 1000-годишна история. Той не е и просто организация за хуманитарна помощ с многомилионен бюджет, чиято дейност включва бежански лагери и програми за подпомагане при бедствия в около 120 държави по света.

Това е и суверенна държава със статут на наблюдател в ООН и собствена Конституция, но, необичайно, без никаква земя. Издава регистрационни номера на автомобили, без да има пътища, по които да се движат, и има собствени марки, валута и паспорти.

Кои са Малтийските рицари и какво искат от света?

Рицарите възникват като рицарски орден в Йерусалим около 1099 г., а през 1530 г. испанският крал им подарява Малтийския архипелаг. Наполеон Бонапарт принуждава рицарите да напуснат Малта по време на френското нашествие през 1798 г., а в наши дни седалището на ордена е в Рим. Даниел де Петри Тестаферата, базираният в Малта президент на ордена, казва пред CNN, че само около 100 от 13 500-те рицари, дами и капелани, които сега са разпръснати по целия свят, живеят на Малтийския архипелаг.

Изключителен документ

Първите паспорти са издадени от Малтийския орден през 1300 г., когато негови дипломати пътуват до други държави с документи, удостоверяващи ролята им на посланици. След Втората световна война използването на дипломатическия паспорт придобива характеристиките на паспортите, използвани в други държави. Днес в обръщение са само около 500 дипломатически паспорта, което го прави най-редкия паспорт в света.

Пурпурният паспорт на ордена (може би в знак на почит към кръвта на Христос) е запазен за членовете на Суверенния съвет и ръководителите на дипломатически мисии и техните семейства. Той е украсен със златни букви, на които е изписано името на организацията на френски език: "Ordre Souverain Militaire de Malte", и с герб.

"Орденът издава паспорти на членовете на своето правителство за срока на мандата им", казва де Петри Тестаферата. Паспортите на великите магистри са валидни за най-дълъг период, тъй като те се избират за 10 години, могат да служат два мандата и трябва да се пенсионират на 85 години. Другите паспорти са валидни за четири години и се използват само за дипломатически мисии. Паспортите имат 44 страници с воден знак с малтийския кръст без други изображения или цитати.

The Passport of the Sovereign Military Order of Malta. Today, there are only around 500 of the Order's diplomatic passports in circulation – making it the rarest passport in the world. pic.twitter.com/QZGMiB6ZPW — Holy Roman Empire Association - HREA (@HREAssociation) February 2, 2024

Еудженио Аджролди ди Роббиате, бивш директор по комуникациите на ордена, разказва пред CNN, че може да бъде забавно да се види реакцията на митническите служители, когато видят паспорта.

"Те вероятно никога преди не са виждали такъв. Веднъж, когато пристигнах на летището в Банкок, тълпа от оператори на паспортния контрол искаше да види редкия ми паспорт и да си направи селфи с него", казва Аджролди ди Роббиате.

Според Де Петри Тестаферата две трети от членовете на Шенген признават дипломатическия паспорт, а орденът работи в тясно сътрудничество с много държави без официални дипломатически отношения като Франция, Обединеното кралство и Съединените щати.

"Осигуряваме бързи медицински и хуманитарни доставки на жертви на конфликти или природни бедствия. Управляваме болници, линейки, медицински центрове, домове за възрастни хора и инвалиди, кухни за бедни и пунктове за първа помощ", обяснява де Петри Тестаферата.

The Sovereign Military Order of Malta – also known as the Knights of Malta – is also a sovereign nation, with UN observer status and its own constitution, but, unusually, without any land.😊



This is the world’s rarest passporthttps://t.co/fe83TRpTUu pic.twitter.com/Y4WE2QaeCe — Ved Nayak (@catcheronthesly) February 1, 2024

По следите на рицарите в Малта

Макар че е малко вероятно да се сблъскате с рицари при посещението си в Малта, има много места из Малтийските острови, където можете да научите за борбата и съдбата на легендарния орден.

Едно от първите неща, които ще забележите, когато пристигнете на главния остров, е масивният форт "Сейнт Анджело" с цвят на мед, който стърчи от лазурните води на Голямото пристанище. Внушителният средновековен бастион някога е бил щаб на ордена и е единствената останала структура на острова, която все още частично принадлежи на рицарите.

Де Петри Тестаферата разказва пред CNN, че параклисът, посветен на Света Анна в горната част на форта, все още се поддържа от ордена. Можете да обиколите тази част на форта, за да видите мястото, където Великият магистър дьо Валет се е молил ежедневно за избавление от османските нашественици по време на голямата обсада през 1565 г.

Вътре в древните бастионни стени на Мдина, средновековната столица на Малта и обект на световното наследство на ЮНЕСКО, можете да научите повече за ордена в 3D аудиовизуалното шоу "Рицарите на Малта". То се намира в Casa Magazzini, където някога рицарите са съхранявали боеприпаси, и разказва за историята на рицарите в Малта, включително когато през 1530 г. кралят на Испания им подарява архипелага.

В столицата Валета можете да продължите рицарския си път в Националната библиотека на Малта, където се съхранява Pie Postulatio Voluntatis - пергаментът, използван от папа Паскал II през 1113 г., за да предостави суверенитет на ордена.

5 Feb 1113: Pope Paschal II,issues Pie postulatio voluntatis establishing the Knights Hospitaller and confirmed the order's independence and sovereignty.



(National Library of Malta in Valletta, Malta) pic.twitter.com/2X4IcvcLw3 — John McCafferty (@jdmccafferty) February 5, 2024

"Колекцията на библиотеката се състои от оригинални документи и ръкописи на ордена", казва Дейна Мънро, екскурзовод и историк, специализиран в историята на ордена.

След библиотеката можете да се отправите през улицата към Двореца на Великия магистър, в който някога са се помещавали рицарите. Тронната зала е била използвана от рицарите като зала на Върховния съвет и остава украсена с древни фрески, изобразяващи Великата обсада. Не пропускайте и портретите на великите магистри в Залата на посланиците.

На няколко пресечки от Двореца на Великия магистър се намира Каса Рока Пикола на семейство де Пиро, което според Мънро е било тясно свързано с ордена. Можете да направите обиколка на грандиозния дом, в който живее маркиз Николас де Пиро, канцлер на малтийската асоциация на ордена. Домът му е капсула на времето с барокова елегантност от XVI век.

Можете да отседнете и в дворец, принадлежал на рицарите. Rosselli AX Privilege е бутиков хотел, който се помещава в къщата от XVII в. на рицаря на Малта дон Пиетро Росели и е разположен в центъра на Валета, което го прави идеална база, докато обикаляте из Малта, за да научите повече за рицарите.

Ако имате късмет и забележите някой от малкото рицари на архипелага, може да успеете да ги разпознаете по традиционните им одежди, които се носят само по време на религиозни церемонии. На черната туника с бели маншети е изобразен осемконечният малтийски кръст. Допълнителна украса около врата изобразява ранга на рицаря в Малтийския орден.

Времето на Караваджо като рицар

Като всички добри рицари джентълмени, рицарите обичали изобразителното изкуство, което довело до спор. Прочутият италиански художник Микеланджело Меризи да Караваджо пристига в Малта през 1607 г., след като убива човек в дуел и бяга от Рим. Орденът го прави рицар и той става придворен художник. Скоро след това Караваджо показва, че е по-скоро биткаджия, отколкото джентълмен, и рицарите го изключват от ордена.

При посещението си в съкровищницата "Свети Йоан", само на няколко пресечки от Двореца на Великия магистър, обърнете внимание на "Обезглавяването на Свети Йоан", която е най-голямата и единствената известна подписана творба на Караваджо.