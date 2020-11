Терористичен акт в центъра на Виена, убити и ранени

Н ападатели откриха стрелба в центъра на Виена. Вътрешният министър на Австрия Карл Нехамер определи инцидента като "терористична атака". Той посочи, че има ранени и вероятно убити.

Нехамер допълни, че се предполага, че стрелбата е била извършена от няколко души и че нападението все още не е приключило.

Информацията за жертвите и ранените е противоречива.

Един човек е убит при атака срещу синагога и стрелба в центъра на Виена, съобщи Ройтерс. Местни медии съобщават за 7 убити.

По непотвърдена информация един от нападателите се е самовзривил. Според австрийската телевизия OE24 нападателите може да са седем.

Има непотвърдени съобщения и за взети заложници в ресторант Akakiko, както и за нова стрелба в хотел Хилтън.

Австрийската полиция разположи големи сили в центъра на столицата Виена, предаде Ройтерс, като се позова на неин говорител.

Полицията написа в Туитър за престрелка и призова хората да избягват тази част на града. Метрото е спряно.

Ръководителят на австрийската еврейска общност Оскар Дойч написа в Туитър, че не е ясно дали синагогата и канцелариите към нея са били мишена на стрелбата. По времето на стрелбата те са били вече затворени.

BREAKING: Mass shooting reported in the main Jewish community center & synagogue of #Vienna, Austria. pic.twitter.com/1bcnzxJRCr