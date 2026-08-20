Техеран се подигра на Тръмп: Обяви Калифорния за „нова територия на Иран“

Иранското консулство в Хайдерабад отговори иронично на Доналд Тръмп, като публикува карта на САЩ с оцветена Калифорния и надпис, че тя е „нова територия на Ислямската република Иран“.

Изборът на Калифорния е символичен, тъй като там живее най-голямата иранска имигрантска общност в САЩ, особено в района на Лос Анджелис, известен неофициално като „Техранджелис“.

Иранската диаспора в САЩ е разделена по отношение на войната - част се надява конфликтът да доведе до падане на режима в Техеран, докато други се опасяват, че военната намеса може да има обратен ефект.

An official X account of the Iranian consulate in India's Hyderabad labels California a “new territory” of Iran in response to US President Donald Trump posting an image portraying the Strait of Hormuz as “NEW U.S. Territory”https://t.co/PXfDbHmnx4 — TRT World (@trtworld) August 19, 2026

Ирански дипломати в Индия отвърнаха на изявлението на Доналд Тръмп, че Ормузкият проток трябва да бъде считан за нова територия на САЩ, като публикуваха карта на Съединените щати (САЩ) с подчертана Калифорния и надпис:

„НОВА ТЕРИТОРИЯ НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ИРАН.“

Публикацията е направена от иранското консулство в Хайдерабад и очевидно е замислена като ироничен отговор на думите на американския президент, пише CNN .

Изборът на Калифорния обаче има и символично значение. Според Migration Policy Institute именно щатът е дом на най-голямата иранска имигрантска общност в САЩ, като значителна част от нея живее в района на Лос Анджелис.

Заради голямата персийска общност Лос Анджелис отдавна получава неофициалното прозвище „Техранджелис“ (Tehrangeles), комбинация от „Техеран“ и „Лос Анджелис“.

Отношението на иранската диаспора към войната между САЩ, Израел и Иран е разделено. Част от иранските американци се надяват конфликтът да доведе до падането на сегашното правителство в Техеран, докато други се опасяват, че военната намеса може да има обратен ефект.