Те умряха за Украйна, колко са наистина убитите цивилни

О фициалният брой на загиналите цивилни в Украйна достигна 102, включително 7 деца, а 304 души са ранени.

Това съобщи в понеделник Мишел Бачелет от ООН, като добави, че това са само потвърдените смъртни случаи и се опасява, че реалните числа може да са „значително по-високи”.

„Повечето от тези цивилни са убити от експлозивни оръжия с широка зона на въздействие, включително обстрел от тежки артилерийски и ракетни системи и въздушни удари”.

Над 500 000 души са избягали от Украйна от началото на военните действия, като много повече са напуснали домовете си, търсейки убежище в страната.

Седемгодишно момиче загина при попадение върху детска градина. Алиса Хланс е една от шестте жертви на руската атака срещу малкия град Ахтирка. Вероятно целият обстрел е бил грешка, тъй като в населеното място няма военни цели.

Ситуацията в Киев: Вой на сирени за въздушна тревога и тази нощ

На Алиса ѝ оставали само три месеца до осмия рожден ден. Тя бе тежко ранена и почина в събота в болница. Лекарите все още се борят за живота на друго от ранените деца.

Сред убитите е и Полина. Момичето пътувало с родителите си, когато автомобилът им изненадал руски войници от Спецназ, изпратени в Киев за саботажи и разузнаване. Последвала стрелба. Родителите и момичето загинали на място. Нейното братче и сестриче били открити ранени от украинските защитници и в момента са настанени в две различни болници. Едното от децата е в интензивно отделение с опасност за живота.

