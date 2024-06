"Те крадат работни места": Словесни схватки между Тръмп и Байдън

П резидентът на САЩ Джо Байдън премина директно от срещата на върха на Г-7 в южната италианска област Пулия в Южна Калифорния за бляскаво събитие, на което ще събере дарения за предизборната си кампания, предаде Асошиейте прес.

За целта президентът прелетя през девет часови зони и самолетът му кацна само за презареждане във Вашингтон.

В събитието в театър "Пийкок" с 7100 места в Холивуд се включват и бившият президент на САЩ Барак Обама и актьорите Джордж Клуни и Джулия Робъртс. Очаква се гостите на събитието да бъдат интервюирани от популярния американски телевизионен водещ Джими Кимъл.

At a private donor event, Trump likens the Biden administration to the 'Gestapo' https://t.co/2h54N2mq9a via @nbcnews



Trump is the one that loves Dictators.