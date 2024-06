Потребители на TikTok за Байдън: Той е изгубен, гледащ като зомби

В идеоклип на Джо Байдън, който изглежда замръзнал по време на събитието "Juneteenth" (федерален празник в САЩ, който отбелязва еманципацията на поробените чернокожи - бел.ред.), повдига въпроси

Видеозапис на президента Джо Байдън, който стои неподвижно по време на събитие по случай еманципацията на поробените чернокожи в САЩ, предизвиква голям интерес в социалните мрежи.

На кадрите, споделени от ръководния орган на Републиканския национален комитет (РНК), се вижда как Байдън стои неподвижно по време на събитието, докато другите около него, включително вицепрезидентът Камала Харис, танцуват на фона на звучаща музика.

Видеото е заснето по време на ранния празничен концерт по случай Деня на националната независимост на САЩ в Белия дом, на който присъстваха 1700 души, включително певиците Гладис Найт и Пати Лабел и рапърът Дъг Е. Фреш.

През 2021 г. Байдън подписа закон, с който 19 юни стана федерален празник в чест на еманципацията на поробените афроамериканци. Последните роби са освободени в Тексас на 19 юни 1865 г., посочва Newsweek.

"Историята на чернокожите е част от американска история. Денят ни напомня, че имаме да свършим още адски много работа“, заяви Байдън в речта си на събитието.

Междувременно Байдън отдавна е подложен на контрол заради физиката и поведението си на обществени места. Най-възрастният човек, който някога е бил президент, се сблъсква с обвинения, че не е психически пригоден за тази длъжността. Недоброжелатели изтъкват като доказателство за неговата неспособност словесните му гафове и слабост, като например спъването му на стъпалата на Air Force One.

Критиците в X реагираха на видеоклипа на Байдън по време на събитието и упрекнаха очевидната му липса на ангажираност.

