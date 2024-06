Стивън Кинг се подигра на речта на Тръмп

С тивън Кинг сравнява Доналд Тръмп със „сенилен чичо“, след като бившият президент на САЩ се оплаква от възобновяемата енергия и акулите по време на среща в Лас Вегас, пише Newsweek.

През март Тръмп и Джо Байдън станаха предполагаеми кандидати за президентския пост на САЩ през 2024 г. съответно от Републиканската партия и Демократическата партия, като и двамата продължават да водят кампания преди изборите през ноември.

(Видеото е архивно: Кой е Стивън Кинг?)

В неделя бившият президент излезе на сцената на своя среща на открито в Сънсет парк, за да говори пред своите поддръжници.

Кинг отдавна е яростен критик на Тръмп и често критикува републиканския политик в социалните медии. Споделяйки клип от събитието в X, преди това известно като Twitter, известният автор на „Кери“ и „Аз“, се подигра на речта на Тръмп.

„Това е като да слушаш сенилния си чичо на масата за вечеря, след като е изпил третото питие“, написа той под публикацията. За момента тя е била видяна 2 млн. пъти.

This is like listening to your senile uncle at the dinner table after he has that third drink. https://t.co/lLEnQ8vXWn