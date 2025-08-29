Татуирано куче предизвика възмущение в Шанхай (ВИДЕО/СНИМКИ)

П осетителите на изложбата Pet Fair Asia в Шанхай бяха шокирани, когато куче без косми се появи с цветна татуировка на гърба си – направена без анестезия, според собственика му, предаде MyNews.
A hairless dog covered head to toe in colorful tattoos at Pet Fair Asia in Shanghai has sparked fury — after its owner bragged the animal was inked without anaesthetic— Re:Flex (@re_flex_world) August 28, 2025
The Mexican hairless dog was shown with a full dragon tattoo across its back, plus a gold chain and even a… pic.twitter.com/2KLN3Ekbyo
Видео от панаира на 22 август, едно от най-големите събития в индустрията за домашни любимци в Азия, показа мексиканско куче без козина, покрито с голема, цветна татуировки на син дракон.
Татуировката е изненадващо детайлна и мнозина потребители в социалните мрежи предположиха, че е нарисувана с бои.
Собственикът обаче се похвали, че е истинска татуировка, извършен с игли и мастило върху будното и съзнателно куче.
Chinese man shows off dog with full back tattoo, faces public outrage https://t.co/gAL0vwYopz pic.twitter.com/yfyNoxLr07— Mothership (@MothershipSG) August 28, 2025
Визията на домашния любимец е допълнена от дебела златна верига и златен ръчен часовник на едната лапичка.
Очевидци казаха, че собственикът е насърчавал хората да правят снимки и видеа на животното.
Welcome to China— James Goddard (@JamesPGoddard90) August 28, 2025
What sicko tattoos a dog?
This Is Animal Abuse pic.twitter.com/QJPvVShFol
Той дори вдигна кучето за кожата на врата, докато казваше на тълпата: “Виждате ли? Въобще не го боли. Не усеща нищо.”
Посетителите обаче отвърнаха на удара в социалните медии, като казаха, че кучето изглежда видимо разстроено.
Видеата от събитието предизвикаха възмущение и обвинения в насилие и жестокост срещу животни.